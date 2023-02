Eder Chaux, el más destacado del Once Caldas en el empate frente al Cali

Con algunas novedades en la nómina, Diego Corredor, entrenador del Once Caldas planteó el compromiso ante el Deportivo Cali, en la tercera jornada de la Liga BetPlay, con dos laterales distintos a los dos partidos anteriores, la inclusión de Luis Pérez de un perfil más de contención y la novedad más llamativa, la del volante Sherman Cárdenas en la banca de suplentes. Al frente, un Cali que de la mano de José Luis Pinto inició el partido mostrando detalles interesantes de triangulación y juego colectivo.

Un primer tiempo para el equipo albo carente de ideas y de movilidad, en donde se mostró la figura el portero del Once Caldas Eder Chaux el cual fue indispensable en tres acciones de mano a mano para que el partido en la primera etapa terminara en tablas.

En el entretiempo, el técnico decidió el ingreso de Sherman Cárdenas, cambio que hizo que el equipo manizaleño tuviera mejoría en su juego sin ser contundente. Sin embargo, en el minuto 58, nuevamente dando un paso al frente y colocando su humanidad, Éder Chaux resolvió de buena manera una gran jugada entre Mantilla, Velasco y Arroyo, este último remata y Chaux envía al tiro de esquina.

El guardameta Ibaguereño de 31 años a servicio del Once Caldas, tuvo que luchar para ganarse la posición desde que llego al club ante el internacional con Paraguay Gerardo Ortiz y una vez recibió la oportunidad no soltó el arco albo, demostrando siempre compromiso y profesionalismo con la institución blanca. En la Liga BetPlay 2022-II fue uno de los destacados y este inicio de temporada ha sido la figura elegida en las dos salidas del Once Caldas frente a Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El partido finalizó en empate a cero, con opciones divididas para las dos escuadras que no pudieron cambiar el marcador a su favor, siendo importante en el cuadro azucarero Kevin Velasco jugador interesante que con su habilidad y movilidad inquieto la defensa del conjunto de Manizales, pero que encontró una muralla en Eder Chaux quien finalmente logró finalizar con su arco en cero.

El próximo encuentro que tendrá Once Caldas será frente a Águilas Doradas, este sábado 11 de febrero en el estadio Palogrande a las 6:20 PM y tendrá transmisión por Win Sports +. Se espera que el equipo albo se sacuda en casa una racha de seis partidos sin conocer el triunfo y ante su afición empiece a demostrar futbol y resultados.