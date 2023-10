Hernán Darío Herrera: "Es un golpe duro para todos; vinimos a tratar de sacar el equipo adelante"

El Once Caldas recibía la visita en el Estadio Palogrande de Jaguares de Córdoba y buscaba sumar después de un complicado partido de visita frente a Boyacá Chico que terminó en perdiendo 2-1 después que los ajedrezados remontaron el marcador. El entrenador del equipo, Pedro Sarmiento, salió con una línea de cuatro en la zona defensiva en la que incluyó al defensor juvenil Sergio Steven Palacios para acompañar a Fainer Torijano. Por su parte, en la zona medular la novedad pasaba por el ingreso de Sherman Cárdenas tras la ausencia de Alejandro García y la nueva convocatoria y titularidad de Luis Miranda y John Deivy Araujo acompañando a el goleador Dayro Moreno.

Tras un primer tiempo discreto, para el segundo periodo, Sarmiento mandó a la cancha a Esteban Beltrán por John Deivy Araujo. El equipo se acomodó, hizo ver mal a Jaguares en momentos y volcó sus energías en ataque, pues el empate no favorecía a ninguno de los dos por temas de descenso. Sin embargo, el partido finalizó en empate sin goles tras varias oportunidades claras ara ambos equipos.

Juan David Cuesta fue el elegido para acompañar al profesor Hernán Darío Herrera en la rueda de prensa, tras un bajón de presión del técnico Pedro Sarmiento en la que explicaron en que fallaron y en la que analizaron que podría mejorar para lo que viene.

Al ser preguntado por la ausencia de resultados frente a duelos directos por la permanencia en la primera categoría, Hernán Darío Herréra dijo: "Los rivales vienen a hacer su trabajo acá, el primer tiempo fue enredado nos dejamos manejar de ellos pero ya el segundo tiempo los metimos en un arco y no se pudo concretar, hay que valorar el trabajo de los muchachos también se entregaron en el segundo tiempo hicieron todo lo que se pudo ara ganar y no se dio, pedirle disculpas al hinchada y a los directivos por que se trató de luchar y buscar la clasificación y no se pudo.

Juan David Cuesta añadió: “Jaguares vino hacer un trabajo con el bloque bajo que se dificulta entrar por el juego interno, por eso buscamos alternativas, desbordar, tirar centros, son recursos para desequilibrar el marcador, el rival te obliga a eso lamentablemente no pudimos concretar”.

"Respetamos la hinchada, es un golpe duro para todos nosotros vinimos a tratar de sacar el equipo adelante, a mí me da tristeza, cuerpo técnico y jugadores por no poder rendir lo que la gente se merece, la decisión de seguir o no al mando es de los directivos es un proceso, los resultados no mienten el equipo ha jugado grandes partidos y malos partidos nosotros lo reconocemos", dijo Herrera al ser preguntado por protesta generalizada y la frustración del hincha por una nueva eliminación del equipo.

Cuesta agradeció a la hinchada por la entrega y el acompañamiento a otras ciudades a veces se ve el esfuerzo del cuerpo técnico y jugadores por eso pedirle perdón a la hinchada, este equipo seguirá entregándose y dando lo mejor de cada uno.

"En el segundo semestre no se pudo traer muchos refuerzos porque no había entonces con lo que tenía hicimos todo lo que se pudo", dijo Herrera al ser preguntado por la composición del equipo, falta mirar quienes terminan contrato dependemos de la junta directiva que toman las decisiones.