Previa Once Caldas vs Jaguares: duelo de la parte baja del descenso

En el que se espera que sea un tensionante enfrentamiento en el Estadio Palogrande de Manizales, el Once Caldas se prepara para recibir a Jaguares de Córdoba en un partido crucial correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2023-II. El blanco blanco, que suma su novena eliminación consecutiva, buscará salir de la mala racha de resultados en la que se encuentra, pues no ha podido ganar desde la fecha 10 cuando enfrentó al Deportivo Pereira. Los felinos, que han tenido una campaña muy mala, tan solo ha sumado 10 puntos de 48 posibles, lo que representa un 20.8% de rendimiento.

Es un partido clave en la parte baja de la tabla del descenso. El Once Caldas actualmente está en la decimosexta posición en la tabla del descenso con un promedio de 1.14, tan solo supera a Envigado (1.13), Jaguares (1.12), Unión Magdalena (1.07) y Huila (0.97). Si llegara a ganar Jaguares, superaría al Once en esta tabla y seguría la lucha hasta la última fecha.

En el historial de este enfrentamiento tienen a los de Montería como máximos ganadores. Será el partido oficial número 16 entre Once Caldas y Jaguares de Córdoba, en los que fueron cinco victorias del blanco blanco, siete para los felinos y cuatro empates. Jugando en Manizales están igualados ambos equipos con tres victorias cada uno y se han presentado dos empates. Los últimos tres partidos entre ambos equipos han sido victorias para Jaguares.

Once Caldas busca salir de la mala racha

Los dirigidos por el cuestionado Pedro Sarmiento deben sumar de a tres puntos en su casa ya que en los últimos seis partidos no han podido ganar. La hinchada no está a gusto con el cuerpo técnico, pues en lo que llevan desde que tomaron la dirección del equipo, los resultados han sido perversos. Desde la llegada de los antioqueños el Once Caldas ha disputado 29 partidos: ganó seis, empató 11 y perdió 12, para un rendimiento del 33.3%. Los números hablan por sí solos, y si se suma a la novena eliminación consecutiva del equipo, el proyecto deportivo, tanto del cuerpo técnico como el de los directivos, fracasó.

El blanco blanco viene de perder el pasado domingo 1-2 frente a Boyacá Chicó en Tunja. Pese a que el Once Caldas fue el que tomó la iniciativa durante todo el partido y marcó primero con anotación del goleador Dayro Moreno, la falta de contundencia en otras jugadas hizo que no se pudiera seguir marcando y los ajedrezados, en las únicas dos llegadas que tuvo en el partido, marcó dos goles y se quedó con los tres puntos.

Toca remitirse a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2023-II para encontrar la última victoria del Once Caldas. Si se dice, aunque todavía no se puede asegurar, que el equipo se salva del descenso este semestre no es por lo que hizo bien el blanco blanco, sino por lo malo que hicieron los otros rivales que estaban disputando la permanencia en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

Entre la plantilla se destaca siempre la cuota goleadora de Dayro Moreno que en la actual Liga BetPlay ocupa el primer lugar en la tabla de goleadores con diez anotaciones. El delantero albo sigue luchando por lograr el récord de goles en el Fútbol Profesional Colombiano, actualmente está en el tercer puesto con 216 goles detrás de Ivan Valenciano (217) y Sergio Galván Rey (224).

Jaguares, a sumar para no sufrir al final del campeonato

Jaguares de Córdoba se encuentra en medio de una mala temporada en la Liga BetPlay 2023-II. Con solo 10 puntos de 48 posibles, Jaguares tiene poco margen para mejorar su posición en la tabla de clasificación. La presión es alta para los felinos que busca encontrar resultados positivos en los últimos partidos del semestre y salvar la categoría. Contra el Once Caldas espera sumar de a tres y escaparse del último puesto de salvación para el descenso.

Los de montería no ganan desde la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor, cuando en condición de local le ganaron a Millonarios 2-0. Desde ese partido han sido siete derrotas y cuatro empates. Actualmente los felinos suman 10 puntos de 48 posibles, lo que representa un 20,8% de rendimiento.

Posibles formaciones

Once Caldas: Eder Chaux; Juan Cuesta, Fainer Torijano, Andrés Correa, Jorge Cardona; Álvaro Montaño, Luis Pérez; Sherman Cárdenas, Luis Miranda; Dayro Moreno. D.T.: Pedro Sarmiento.

Jaguares: Geovanni Banguera; Carlos Pájaro, Carlos Paez, Geremías Meléndez, Elvis Mosquera; Daniel Padilla, Julián Guevara, Jaime Díaz; Jhonier Viveros, Juan Pérez, Kahiser Lenis. D.T.: Carlos Hoyos

Equipo arbitral

Central: Andrés Rojas - Bogotá

Asistente Nro.1: Javier Patiño - Meta

Asistente Nro.2: Camilo Portela - Cundinamarca

Cuarto Árbitro: Sebastián Toro– Caldas

VAR: Luis Trujillo – Valle

AVAR: Yohan Castro - Bogotá