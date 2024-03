Culminada la fecha 12, Equidad Seguros perdió su invicto ante los dirigidos por Rafael Dudamel que supieron encontrar el 'talón de Aquiles' del equipo dirigido por Alexis García.

Sin duda alguna el encuentro entre leopardos y aseguradores generaba mucha expectativa por la actualidad de los dos conjuntos y la experiencia que se enfrentaba en los bancos de los directores técnicos.

Luego de la derrota por (4-0) ante Bucaramanga, el técnico Alexis García y su guardameta Washington Ortega hablaron ante los medios de comunicación, donde en pocas palabras describieron el partido y la presentación de los aseguradores que tuvieron en la ciudad de los parques.

Ante la derrota y la manera en la que se vivió García comentó, "Qué hicimos mal, todo, todo lo hicimos mal, tuvimos una mala tarde, pensamos suplir las cuatro ausencias de una manera similar pero no salió", indicó el técnico del equipo joven de Bogotá.

Sobre la experiencia de su rival de banco el técnico Rafael Dudamel, el 'timonel' asegurador aseguró que: "Nos superaron tácticamente, o sea, el técnico de ellos me superó a mí en la táctica, el equipo de ellos superó a mí equipo en la táctica, nos superaron con la pelota, nos superaron en los duelos, todos los duelos los perdimos".

"Hicimos el peor partido en el último año del equipo, porque no ganamos en nada, o sea, no hicimos absolutamente nada de lo que entrenamos", agregó Alexis.

Ante el triunfo contundente de su rival, el técnico del equipo verde de la capital, concluyó, "hoy los felicito, felicito a Atlético Bucaramanga, está haciendo una gran campaña, hizo un estupendo partido, un partido redondo, nos superaron en fuerza y ahí definieron el partido, casi que llevándonos a cometer errores".

Por su parte ante lo vivido en Bucaramanga, el arquero asegurador Washington Ortega fue claro al indicar: "Lo que dice el profe, yo traté de decirles que volviéramos a empezar porque notaba que estábamos imprecisos, que no ganábamos los duelos. Fue una tarde que cuando no sale nada de nada, era un poco lo que trate de transmitirles, que volviéramos a empezar, pero bueno ahí justo Bucaramanga nos golpeó y no pudimos salir", indicó el guardameta asegurador.

"A veces estas cachetadas sirven para que aprendamos a seguir caminando como veníamos y no salirnos del barco, que a veces cuando estas de buenas con tantas victorias la cabeza se confunde y esto sirve para que despertemos ahora que es temprano y que tenemos un buen colchón de puntos", concluyó Washington Ortega.