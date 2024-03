Una fecha más de la liga femenina culminó y con ella el encuentro de verdes, Equidad Femenino recibió en su casa el estadio Metropolitano de Techo a Atlético Nacional Femenino que supo llevarse los tres puntos para la capital de la montaña, luego de derrotar a las aseguradoras por la mínima diferencia (0-1).

Ante esto, su director técnico Albeiro Erazo y la jugadora Carolina Arbeláez dieron el balance del encuentro y las correcciones que deben realizar para no perderse la fiesta de los ocho mejores de la liga femenina de Colombia.

"Jugamos con un equipo como es Nacional, que es un equipo fuerte y teníamos que quebrar el juego de ellos y estar muy atentos, habían pasajes del partido que algunas jugadoras entraban hacer el trabajo que habíamos planeado, además estamos en casa y teníamos que sumar, tenemos que asegurar triunfos que es lo que nos va a dar la clasificación", comentó Erazo ante el juego.

"Planteamos un partido muy bueno, desafortunadamente perdemos con un autogol y así es el fútbol; hay que seguir trabajando, seguir luchando, no bajar la guardia y estar más unidos ahora; se van acortando las fechas pero todavía quedan juegos para lograr la clasificación", agregó el técnico asegurador.

Sobre el próximo juego Albeiro indicó: "Nos está faltando el gol, nosotros nos encontramos con el gol y creo que el rumbo de los partidos van a cambiar. No hay que desesperarnos, creamos y le creamos a Nacional un equipo tan sólido pero no se dio, al final la parte táctica lo planteado se hizo". "A Santa Fe no le vamos a plantear lo mismo que le planteamos lo mismo a Nacional, toca revisar videos y al equipo para saber qué hacer y empezar de nuevo", agregó el técnico.

Ante la derrota la jugadora Carolina Arbeláez comentó, "el equipo siempre peleó hasta la última pelota, sabíamos que jugar ante Atlético Nacional, un club que tiene un proceso de años anteriores, un club donde jugaron jugadoras muy reconocidas Copa Libertadores, para mí el grupo técnico planteó muy bien el partido ante ellas".

Igualmente agregó, "como dice el profe seguir trabajando con el mismo amor, con la misma humildad y como me dijo algo que se me quedó esta frase tan bonita: No puede ser que los tres puntos nos den felicidad, tiene que ser que estemos felices siempre, todo el tiempo, disfrutemos el momento para conseguir los tres puntos", indicó Arbeláez.

El técnico rescató al finalizar el orden, el planteamiento que habían trabajado y los centros que su equipo logró controlar: "Lo negativo es que no hacemos goles y los partidos se ganan haciendo goles, no hablo de las delanteras, habló de la parte ofensiva del equipo, porque somos un equipo y atacamos todos y defendemos todos, pero nos faltó un poco en la parte ofensiva y concretar", puntualizó Albeiro Erazo.