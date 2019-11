Los Lakers llegan a un acuerdo con Wesley Johnson

Wesley Johnson jugará en los Lakers la próxima temporada tal y como informa el periodista de Los Angeles Times, Mike Bresnahan. El ex de los Suns firmará por los angelinos un contrato de una sola temporada con el contrato mínimo de los veteranos, pese a que solo tiene 26 años.

Lakers agreed to terms with SG Wesley Johnson...1-yr deal for vet's min of $1 mill. Was 4th pick in 2010 draft, played last season for PHX.