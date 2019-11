Entrevista. Antoni Daimiel: "De pequeño redactaba las homilías a un cura de mi colegio"

Es 2013 y Antoni Daimiel (Ciudad Real, 1970) cumple ya su mayoría de edad en CANAL+, donde ha pasado más de un tercio de su vida haciendo de los comentarios de la NBA un arte. Empezó con Andrés Montes y continuó con David Carnicero, formando una pareja que se empieza a estabilizar. Sin embargo, como nos cuenta, las noches le empiezan a pesar a sus 43 años, ya que ha vivido un 'jet-lag' eterno del que probablemente no se recuperará.

Nos acercamos a él tras la presentación de la nueva temporada NBA del canal privado y nos recibe con un trato que roza el informal. Vive cada respuesta que da a pesar de que, probablemente, repita muchos análisis día tras día. Mientras charlamos tranquilamente, muchos jugadores aficionados se acercan a solicitar una dedicatoria en El sueño de mi desvelo, una obra que le ha servido también para descubrir al mundo otra de sus muchas facetas. A continuación, todas sus opiniones sobre la liga, los españoles y reflexiones sobre el paso de sus horas. Antoni Daimiel, al descubierto.

Pregunta: Cuatro años después, suponemos que con Andrés Montes en la cabeza al empezar la temporada…

Respuesta: Sí, seguro. Andrés nunca se va, no de la cabeza, sino de la vida de mucha gente, en particular de la mía. Siempre está muy presente. Tenemos amigos comunes con los que yo hablo y surge la opción de pensar qué diría Andrés de esto que estamos hablando. Recordamos anécdotas. Él está en el recuerdo no solo de la gente más cercana sino que cada vez que se cumple el aniversario de su fallecimiento, en Twitter es un trending topic y una avalancha de comentarios.

P: ¿Cree que tiene que ver en el éxito actual de CANAL+?

R: Fundamental, fundamental. Él tomó el producto NBA desde su inicio, desde el primer partido en CANAL+. Marcó un estilo muy particular, de intentar que no fuera un producto para poca gente, sino abrir mucho las puertas para que curiosos que no sabían lo que era la NBA pudieran interesarse por esta liga.

P: Y si la NBA se vende tan bien, ¿qué le falta a la Liga Endesa?

R: No se puede culpar a nada ni a nadie en concreto sobre los problemas de la Liga Endesa. Se han hecho cosas mal a lo largo de muchos años y debido a que ha sido un deterioro progresivo de mucho tiempo, es imposible pensar que con una solución o dos repentinas se pueda arreglar. Aparte ahora tenemos el problema añadido de la crisis económica, que es bestial y ha creado muchas diferencias entre dos equipos y el resto, o entre cuatro o cinco y el resto. Yo de verdad soy pesimista, no le veo un arreglo cercano.

P: ¿Qué cree que le falta a la NBA para calar definitivamente en la sociedad española?

R: Le faltan mejores horarios y poco más. Ayudaría seguramente que hubiera más jugadores españoles allí. Me parece un producto muy bien acabado. Aunque es verdad que aquí el fútbol se come todo, no deja apenas espacio. Ha habido circunstancias como Nadal, Alonso, ahora una fiebre renovada por las motos, pero vamos a ver si todas estas fiebres son finitas en el tiempo dependiendo de que haya éxitos españoles o no.

La NBA antes de que fuera Gasol ya se seguía mucho. Todo el mundo me sigue recordando las finales de Jordan e incluso la temporada del lockout. La gente tiene muchos recuerdos de aquellos años y todavía no había jugadores españoles allí.

TEMPORADA NBA

P: ¿Cómo ve a los jugadores españoles este año? ¿Piensa que alguno va a tener un papel más destacado por encima de otros?

R: Creo que va a ser una temporada muy importante para Ricky Rubio, está preparado para hacer una muy buena temporada. Él tiene además un gran cartel, siendo una figura muy respetada en toda la NBA y por supuesto en su equipo y su franquicia. Es la temporada que debe propiciar la oferta del mejor contrato de su carrera y creo que estará perfectamente preparado.

Una temporada de continuismo podríamos decir en cuanto a Marc Gasol, que ya es decir mucho, porque Marc Gasol lleva dos años a nivel de All Star y mejor pívot de la temporada; no ha sido All Star el año pasado pero ha entrado en el segundo mejor quinteto, lo cual es una incongruencia. Para mí fue el mejor center de la NBA el año pasado y creo que va a estar a ese nivel.

Hay incógnitas sobre Pau Gasol, más que por él, por los Lakers, aunque hay que ver también como sale él de sus lesiones, cómo está físicamente...pero no tengo duda de que Pau Gasol si está medio bien, para volver a hacer los números de toda su vida de 18 puntos y 8 rebotes, pues con la gorra. Pero a ver si le afecta que los Lakers no estén muy bien, cuando vuelve Kobe y cómo, etc.

En el caso de Calderón, me imagino que llega con mucha ilusión a Dallas, pero hay muchas incógnitas debido a que es un equipo muy renovado y hay que ver cómo funciona.

A Ibaka le van a exigir cada vez más. No tiene culpa de muchas cosas negativas que pasan en su equipo, pero lo van a ‘pagar’ con él en el mejor sentido de la palabra, le van a pedir mucho más y cada vez hacer más cosas en la pista... pero es un tío muy ambicioso, muy trabajador, y yo creo que va a ser un mejor jugador de lo que hemos visto antes.

Víctor Claver creo que lo va a tener muy complicado por competencia. No tengo dudas de que debe ser un jugador mejor que la pasada temporada, pero la competencia es mucho mayor en la rotación del banquillo de los Blazers y eso le puede perjudicar

P: ¿El futuro de Víctor Claver está más cerca de Europa o de la NBA?

R: Creo que él es un jugador que si tiene oportunidad, va a demostrar que pertenece a la NBA. Quizá no todo el mundo puede pertenecer a la NBA en el rol de Ricky, Marc o Pau, pero Víctor Claver podría ser un jugador de 15-18 minutos muchos años.

P: ¿Cómo ve a los Lakers? ¿Cree que estamos ante el fin de ciclo por los problemas de Bryant o que puede ser la última temporada buena de este equipo?

R: Yo no lo veo nada bien. Creo que han cometido muchos errores, han intentado retrasar, porque no les quedaba otro remedio, el fin de ciclo, porque ficharon a Nash para ello y lo de Dwight Howard no les ha salido bien, pero no veo que el equipo pueda dar el nivel para estar en la élite del Oeste visualizándolo en el mejor de los modelos.

P: ¿Y se podría hablar de decadencia de los Celtics?

R: Es una decadencia diferente. Boston lo que hace es localizarla, asumirla y no tiene ningún problema pese a ser la franquicia que más títulos ha ganado. No tiene problema en decir: “Nosotros vamos a gastar dos años en construir un nuevo equipo”. Es algo que los Lakers no podrían hacer nunca por personalidad –el glamour, Hollywood—, no se pueden permitir estar un año sin una estrella.

P: ¿Todavía se sigue pensando en Estados Unidos que Lakers y Celtics son como aquí Madrid y Barcelona?

Es diferente a la mentalidad de aquí en cuanto a que ellos los consideran los equipos grandes por historia, pero tienen asumido que en la NBA un equipo no puede ser grande todos los años. Y eso lo asumen los que son de Lakers y los que son de Celtics.

En el caso de Pau, creo que influye que tenga algo de mentalidad española de jugar en un ‘grande’ y en ese caso estará equivocado. Pero también influye que haya llegado a un momento de su vida en el que está cómodo y le gusta vivir en Los Ángeles. Se compró una casa a su gusto, su pareja está cómoda… imagínate un jugador como él en Milwaukee o Utah. Consideraría eso un paso atrás más a nivel personal que profesional.

P: Jugadores como John Henson, Brandon Knight y muchos más están firmando nuevos contratos. ¿Podría decir algún jugador que pueda ser uno de los tapados para el público general o algún jugador que pueda ser la revelación de la temporada?

R: John Henson sobre todo va a empezar la temporada muy bien, es un jugador de mucha calidad. Pero Anthony Davis, el jugador de Pelicans, creo que puede ser All Star. Kyrie Irving es un jugadorazo y creo que lo va a seguir demostrando.

P: ¿Y si pudieramos hablar sobre algún jugador que pueda ser la decepción?

R. El caso de Paul George, el año pasado fue All Star y le han firmado un gran contrato, pero está por decidir si es referente, mega estrella, el jugador franquicia, o si es un gran segundo jugador de un gran equipo, lo que le ha pasado a Iguodala por ejemplo. Paul George tendrá que demostrarlo esta temporada.

P: ¿Podría definir esta temporada con tres adjetivos?

R: A priori, apasionante, como siempre. La NBA siempre se las arregla con draft, traspasos... siempre se las arregla para generarte esa necesidad, esa urgencia de que empiece ya la temporada para ver a ciertos equipos y a ciertos jugadores.

Es una temporada de confirmación de que cambia el panorama del Oeste. Si hace 4 o 5 años nos dicen que Warriors o Clippers van a estar ahí arriba, no te lo crees.

Y otra vez, el titular todos contra Miami.

ANTONI DAIMIEL, DE CERCA

P: Pasando a la parte personal, ¿vuelve con ilusión a las noches?

Es una costumbre, son muchos años. Pero sí que llevo un tiempo que llevo mal las noches. En tono de broma, le he cogido manía a los trasnochadores, a la madrugada, por haber estado dentro tanto tiempo. Yo cuando era niño, adolescente, estudiante, me encantaba dormir por la mañana, trasnochar y estuve muy bien los primeros años de este trabajo. Sin embargo, es un trabajo muy castigador, sobre todo en cuanto a salud, a bienestar biológico.

Esta temporada me voy a mantener los jueves por la noche en el partido de CANAL+1 y también haré el partido del domingo, que en un gran porcentaje son durante la tarde española. Por ese lado también estoy muy contento antes de empezar la temporada.

P: ¿Entonces su hashtag sería #dormiresdevalientes?

R: [Piensa] 'Dormir es de afortunados' sería el hashtag.

P: ¿Con el libro El sueño de mi desvelo ha descubierto su faceta de escritor?

R: Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Cuando tenía 9-10 años iba a un colegio religioso y el párroco, el cura que nos daba una misa semanal, debía andar con falta de tiempo y él en alguna ocasión me encargó que le redactara la homilía que tenía que dar él. Con lo cual a mí siempre me ha gustado redactar y pienso que no se me ha dado mal.

En cuanto al libro, yo he sido constante convencido desde el año 1996 que empezamos a recibir las opiniones de la gente que veía la NBA en CANAL+. Estoy seguro de que la NBA la sigue mucha más gente de lo que dicen y piensan la mayoría. Al final el que haya salido Twitter y tener un perfil como NBA+, el éxito de #dormiresdecobardes, el éxito de mi libro, etc. Todo eso más que una cuestión personal, lo veo como una confirmación personal de que esta es una liga de seguimiento mayoritario. Hay mucha gente que no quiere darse cuenta y mira para otro lado. Es un producto atractivo y masivo.

P: ¿Ha pensado en irse a vivir a Estados Unidos como Ponseti?

Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. Viendo en perspectiva estos 18 años, hubiera sido mucho mejor para mí, pero plantear empresarialmente que quien te hace la NBA para España viva en Estados Unidos, creo que las empresas no se lo plantearían por el coste económico que supone.