Paul supera a Magic Johnson con 12 dobles-dobles en un inicio de temporada

Chris Paul sumó anoche en la victoria ante Minnesota Timberwolves 20 puntos y 11 asistencias (además de seis rebotes y cuatro robos de balón). Con estas estadísticas el menudo base de los Clippers encadenó doce dobles-dobles consecutivos (en doce partidos) en este inicio de campaña, superando un récord que hasta ayer ostentaba un mito del baloncesto como Earving 'Magic' Johnson.

El que fuera base de Los Ángeles Lakers del 'Showtime' dejó su marca en once partidos consecutivos logrando al menos 10 puntos y 10 rebotes. Y lo hizo en la temporada 90-91, es decir, hace 23 años. La reacción del propio 'Magic' no se hizo esperar demasiado y llegó vía twitter, donde escribió: "¡Felicidades a mi hombre CP3 por romper mi récord de once dobles dobles consecutivos al anotar 20 puntos y 11 asistencias esta noche para su duodécimo doble doble seguido!".

Congrats to my boy @CP3 on my breaking my record of 11 straight double-doubles, scoring 20pts & 11ast tonight for his 12th straight dbl dbl!

Por su parte, Chris Paul no dudó en responderle a través de la misma red social: "¡GRACIAS! Es un honor y un privilegio ser nombrado en la misma categoría que tú. ¡Eres el referente y estoy agradecido!".

@MagicJohnson THANK YOU!!! It is an honor and a privilege to be mentioned in the same breath as you. You are the standard and I'm grateful!