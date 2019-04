Kobe Bryant se lesiona y estará fuera seis semanas

Poco le ha durado la alegría a los aficionados de Los Ángeles Lakers por el regreso a las canchas de Kobe Bryant. Según ha anunciado la franquicia en un comunicado, y también a través de twitter, el escolta angelino sufre una rotura en la meseta tibial interna de su rodilla izquierda, por lo que será baja para las próximas seis semanas, como mínimo.

Injury Update: Kobe Bryant has a fracture of the lateral tibial plateau in his left knee. He is expected to miss 6 weeks.