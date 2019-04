Hakeem Olajuwon: "No hay verdaderos cincos hoy en día"

El ex pívot de los Rockets aprovechó la participación tanto de Milwaukee Bucks como de New York Knicks en los "NBA Global Games" para conceder una entrevista al Diario AS en la que hablar sobre los hermanos Gasol, el alemán Dirk Nowitzki o los jugadores que más se parecen a él en estos momentos.

"Howard es el que más se parece a mí"

Tener a dos jugadores como los hermanos Gasol brillando de la manera que lo están haciendo es algo que no sorprende en absoluto a Olajuwon. "Están jugando fantásticamente. Representan muy bien lo que es el baloncesto europeo. Tradicionalmente, los pívots de Europa han tenido siempre mucha movilidad y habilidad. Los Gasol son el mejor ejemplo de esas virtudes", comentó.

Ahora, a diferencia de en su época, el baloncesto se juega de manera diferente, sobre todo en la pintura. "No hay verdaderos cincos. Howard es el que más se parece a mí. Quizá Brook López, Gortat… No se aprovecha bien el poste y si dominas ahí, le das recursos a tu equipo porque obligas a dobles o triples defensas. El base te puede dar el balón y luego tiras o buscas otra opción. Pero ya no se hace y por eso se ve tanto tiro lejano. Shaquille O’Neal, Patrick Ewing y David Robinson fueron los más duros de defender. El poder de Shaq era tremendo, Pat tenía una fuerza descomunal y David era muy habilidoso", afirmó.

Para terminar, el pívot no restó ni un solo mérico al logro de Nowitzki, quien le superó como máximo anotador no americano. "Es un jugador que siempre ha rendido más de lo normal. Es impresionante que siga jugando a este nivel. Pero yo no me fijaba en récords puntuales, sino en todo el juego: rebotes, robos, tapones... Y ahí siempre estaba en el top-10. Los puntos son sólo una faceta. Y no lo digo para echarme flores o quitarle méritos a Nowitzki. Mi objetivo es explotar sus habilidades para aprovechar su fuerza, LeBron James es muy fuerte, pero eso no sirve en la cancha si te cierran tres rivales", concluyó.