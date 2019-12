Houston Rockets 2015: dos caras y una barba

Temporada 2014/15 exitosa para Houston Rockets. Un récord de 56-26 les permitió ganar la División Suroeste y ser segundos de la dura Conferencia Oeste. En los playoffs llegaron hasta las finales de conferencia, donde cayeron ante los campeones. Pero muy lejos parece quedar esa temporada para la franquicia texana. Desde que cayeron en el quinto partido ante Golden State Warriors han pasado más de seis meses, y el panorama en Houston es totalmente distinto en este final de 2015.

Terminando la temporada 2014/15 a lo grande

Desde la temporada 1996/97, cuando los Rockets contaban con hombres como Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler o Charles Barkley, no se ganaban 56 partidos en Houston. Terminaron terceros de la Conferencia Oeste y llegaron hasta las finales de ésta. Esa temporada no ganaron la División Suroeste. Para ver a unos Rockets campeones de división hay que remontarse hasta la 1993/94, cuando acabaron ganando el campeonato. Estos datos muestran la histórica temporada 2014/15 que el conjunto tejano realizó.

Howard se perdió 41 partidos, Jones 49 y Bev y D-Mo los Playoffs 2015

Una campaña especialmente marcada por las lesiones, lo que le da más mérito a lo conseguido. Cinco lesiones destacaron en la temporada de los Rockets e impidieron al equipo mejorar el gran año que realizaron. La más destacada sin duda fue la de Dwight Howard, se perdió 41 partidos en pleno ecuador de la temporada y, según muchos, su lesión impidió a Houston hacer del 2015 un año aún más histórico. Terrence Jones también sufrió una grave lesión durante la temporada, disputando solo 33 partidos. Un jugador al que su lesión le perjudicó fue Kostas Papanikolau, quién empezó teniendo valiosos minutos des del banquillo; pero, des del All-Star solo ha disputado 11 minutos. Las dos lesiones que influyeron en la actuación de los Rockets en la postemporada fueron las de Patrick Beverley y Donatas Motiejunas, bajas sensibles para el equipo tejano de cara a los playoffs. El base estuvo de vuelta para el inicio de la temporada 2015/16, pero el ala-pívot lituano no debutó hasta finales del 2015.

Fuente: elitedaily.com

A pesar de las bajas, los Houston Rockets seguían en lo alto de la Conferencia Oeste para terminar la temporada 2014/15 a lo grande. De la mano de James Harden, el conjunto texano sorprendió a todo el mundo y realizó una gran temporada regular. Promedios de 27,4 puntos -en total de puntos fue el mejor de la liga-, 7 asistencias y 5,7 rebotes, actuaciones estelares -45, 50 y 51 puntos en algunos partidos-, muchos highlights y segundo en las votaciones del MVP. Esto es de lo más destacado de la gran temporada regular de ‘la barba’, que espera seguir deslumbrando la liga en los próximos años.

Con un récord de 56-26, el segundo puesto de la Conferencia Oeste y campeones de la División Suroeste. De esta manera terminaron la temporada regular los Houston Rockets. En el horizonte: los Playoffs 2015.

Este año tocaba cumplir

Después de una gran decepción en los Playoffs 2014, cayendo en primera ronda ante Portland Trail Blazers con un buzzer-beater de Damian Lillard, los Rockets esperaban con ansia la postemporada 2015. Querían culminar la gran temporada regular realizada con una buena actuación en los playoffs. Y se puede decir que así fue.

Houston fue el noveno equipo de la historia en remontar un 1-3

Superaron a Dallas Mavericks en primera ronda con facilidad (4-1) y se plantaron en semifinales de conferencia donde les esperaban los Clippers. Por delante, una serie un tanto extraña. 1-3 se colocaron los angelinos, pero con el espíritu de los Rockets de 1995, los texanos consiguieron dar la vuelta a la serie, siendo el noveno equipo de toda la historia en conseguirlo. Con un último cuarto un tanto inusual en el sexto partido -sin Harden el equipo dio la vuelta al partido gracias a Josh Smith y Corey Brewer- Houston empató la serie a tres y certificó la remontada en el séptimo encuentro disputado en el Toyota Center.

En las finales de la Conferencia Oeste, muchos Warriors para los Rockets. Harden no pudo impedir que Golden State pasara por encima de su equipo (4-1). El escolta anotó 45 puntos -su career-high en los playoffs- en la única victoria de Houston en esas finales de conferencia ante el equipo que posteriormente se proclamó campeón de la NBA.

Pocos ajustes para empezar de nuevo

El verano 2015 no fue tan movidito como es normalmente una offseason en Houston. El equipo se reforzaba con ilusionantes elecciones en el Draft y las llegadas de Marcus Thornton y Ty Lawson. El fichaje de éste último se veía con grandes ojos en la ciudad tejana. El playmaker que tanto esperaban los seguidores había llegado. En Houston no se tenía un base así desde Steve Francis (1999-2004).

Lawson empezó la temporada 2015/16 como titular

Pero las expectativas con Ty Lawson no se están cumpliendo, y sus problemas parecen haberse sobrepuesto a su juego. No está, ni mucho menos, al nivel mostrado en Denver durante los últimos años. Empezó la temporada de titular y ha terminado saliendo des del banquillo y jugando pocos minutos. Lawson no acaba de encajar en los Rockets, y el equipo lo nota.

Los movimientos realizados por los Rockets en la offseason no han tenido muy buen resultado. El que mejor ha rendido en este inicio de temporada 2015/16 es Thornton con 11 puntos por partido. Los rookies han pasado más tiempo en la D-League que en la NBA, especialmente Sam Dekker. Habrá que ver cuál es la reacción de los Rockets en 2016 para dar la vuelta a la situación.

Harden, Thornton y McHale (Fuente: HouseofHouston.com)

El 2105 no termina de la mejor manera

Mal inicio de la temporada 2015/16 para Houston Rockets. El 4-7 inicial les obligó a realizar cambios, y el principal damnificado fue el entrenador Kevin McHale. Después de 323 partidos dirigiendo el conjunto tejano, en 2015 termina la historia entre McHale y los Rockets.

Derrotas inesperadas, un equipo que parece no defender y un juego poco ilusionador dejan a Houston con un decepcionante inicio de campaña, aunque en posiciones de playoffs. Harden se encuentra demasiado solo, un Howard que declaró no estar cómodo brilla a ráfagas, Ty Lawson no está a su nivel, Brewer no es el de la temporada pasada, Ariza, Jones, Beverley y otros jugadores no terminan de dar el paso al frente que se espera de ellos; en resumen, Houston no parece el equipo que deslumbró en la campaña 2014/15.

Rondando el 50% de victorias en este inicio de temporada, el equipo termina el 2015 con un récord provisional de 16-17, a la espera de disputar el último partido del año ante los vigentes campeones. Si en Houston quieren que el 2016 sea un gran año van a tener que cambiar varias cosas.

Fuente: blogdebasket.com

Aunque el 2015 no termine de la mejor manera, los Rockets han hecho una gran primera mitad de año, mostrando ser de las mejores generaciones de la franquicia tejana. Esto hace aún menos comprensible la pobre segunda mitad realizada por el equipo. Ahora toca esperar y ver si esta generación conseguirá volver a lo más alto o seguirá en la deriva a la espera de nuevo rumbo.