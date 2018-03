Popovich arremete de nuevo contra Trump: “Es un cobarde”

Donald Trump lleva poco más de un año siendo Presidente de los Estados Unidos, pero en este lapso tan corto demasiados personajes del mundo del deporte lo han criticado. LeBron James o Dwayne Wade fueron dos de los basquetbolistas que más clara dejaron su posición, pero ningún entrenador ha sido tan terminante como Gregg Popovich, quien volvió a arremeter contra el mandatario al llamarlo “cobarde”.

Las declaraciones de Pop tienen su respaldo en la decisión de Trump de abandonar Washington y tomarse un descanso con su familia mientras que en la capital se realizaba una multitudinaria manifestación pidiendo mayor control de armas, llamada “March for our lives”, además de ser influenciado por la NRA (Asociación Nacional del Rifle por sus siglas en inglés).

El cinco veces campeón de la NBA también llamó a la resistencia de los métodos y las políticas de Trump, a quien acusó de tener políticas en salud y medio ambiente que perjudican a su país en beneficio de sus intereses y de reemplazar a los responsables de esas decisiones por políticos, dando a entender que los grandes empresarios estadounidenses están detrás de algunas de las políticas más polémicas del Presidente.

No conforme con eso, el entrenador dijo que Trump desvía al público estadounidense con titulares falsos o que distraen a la población de los verdaderos cambios que está realizando y que en su criterio no son para nada buenos. “Es bueno en eso. Él saca a relucir el lado oscuro de los seres humanos para su propio propósito, que es él mismo”, decía Popovich. “Si no se marca eso, si la gente no se pone de pie y lo señala, se convertirá en algo común y no es el mundo en el que quiero vivir”, cerró.

Sin embargo, también tuvo tiempo para los elogios cuando se refirió a los jóvenes que lideraron la marcha a favor del control de armas, tras el asesinato de 17 personas en un instituto de Florida el 14 de febrero. “Los jóvenes me dan esperanza de que vivo en el país en el que creía. Me hicieron creer, me dan esperanzas para el futuro de que quieran hacer cosas que tengan claridad moral y sentido común” afirmó.

Los Spurs estuvieron políticamente activos en su paso por la ciudad capital, ya que el lunes habían visitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y estuvieron reunidos con el presidente del mismo, John Roberts y con la jueza Sonia Sotomayor, según informó The Washington Post.

Su partido en la noche del martes se zanjó con derrota por 116-106. Además de la caída, la preocupación pasa por la lesión de LaMarcus Aldridge, quién salió con molestias y lo hace estar en duda para el partido clave de este jueves, ante los Thunder. Los San Antonio están sextos en la Conferencia Oeste, con 43 triunfos y 32 derrotas.