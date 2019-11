La falta que pudo cambiar el sino del Game 1: falta de LeBron sobre Durant

Cuando solo quedaban treinta segundos para llegar al final del último cuarto del Game 1 de las finales de la NBA y con los Warriors dos bajo en el marcador, se produjo una de las acciones más polémicas del partido.

Kevin Durant se marchó por velocidad de Jeff Green, y cuando se disponía a dar los pasos para realizar la penetración a canasta, LeBron James se interpuso en su camino, plantándose delante de él, para tratar de sacar la falta en ataque. En un primer momento parecía que el Rey había conseguido su propósito, ya que los árbitros (demorándose en la decisión unos instantes debido a las dudas) señalaron falta en ataque del alero de Washington.

Pero, tras señalar la falta y no con menos dudas, los árbitros decidieron parar momentáneamente el partido y tomar una nueva decisión respecto a la jugada una vez consultaran el instant replay.

Tras la revisión, los árbitros cambiaron su decisión, señalando falta en defensa del jugador de los Cavs, ante la mirada incrédula de LeBron y Tyronn Lue. Tras esto, Durant fue a la línea de tiros libres y empató el partido de nuevo a falta de dos posesiones por jugar.

Replay Review (Callahan): if LeBron James was in the restricted area, as well as in legal guarding position, after he drew an offensive foul on Kevin Durant in Q4 of #CLEatGSW. Ruling: Overturned to blocking foul, James was not in legal guarding position.