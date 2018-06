Guia VAVEL Draft 2018: Charlotte Hornets, en busca del mejor talento

Google Plus

Los Charlotte Hornets vuelven otro año a estar presente en la lotería del draft. El equipo de Michael Jordan no levanta cabeza y puede estar ante el momento de acabar lo que tenía como proyecto durante estos años para iniciar uno nuevo a partir de este draft. A continuación, se analizarán las opciones que son muchas que tiene el equipo, sin olvidarnos del español Willy Hernangómez.

Posiciones cubiertas y necesidades

La única posición cubierta para los Hornets para un proyecto de futuro es la de escolta, tras la elección en 2017 de un jugador muy explosivo y que puede llegar a ser un gran anotador como es Malik Monk, además de contar con un Jeremy Lamb que ha demostrado hacer una buena temporada y tiene un contrato interesante para la franquicia.

En el resto de posiciones en la franquicia tienen problemas serios. Walker es un base All Star, uno de los mejores de la liga y posee un contrato muy barato, el cual estarían dispuestos a recibir muchos equipos que les falte un jugador como Walker para dar el paso a estar en la pelea en los playoffs. Aparte de que él está en el mejor momento de su carrera, y este llamativo contrato llega a su fin a finales de la siguiente temporada, por lo que a medida que pase el año va a perder más y más valor, por lo que todo ello llama a pensar que es el mejor momento para la franquicia y para Walker de separar sus caminos. Sacar una primera ronda, o subir la elección número 11 para Charlotte es un objetivo si quieren reconstruir.

Otro jugador del que podrían prescindir es el francés Nicolas Batum. Su fichaje hace años parecía ser esperanzador para meter a las moscas en la pelea por los Playoffs, pero Batum ha estado muy por debajo de su rendimiento en relación a su salario. Ahora mismo puede convertirse en un contrato tóxico del cual en una reconstrucción podrían librarse, pero sería muy difícil encontrar un hueco debido a la cantidad de dólares que se embolsa el francés. Quizás sacar un pack provechoso de un equipo contender, o una ronda futura de un equipo que quiera dar el paso y que puede que les salga mal es lo mejor que puede hacer Charlotte, pero a cambio de otro contrato tóxico.

El último problema que deben resolver antes de la noche del draft es el de sus interiores. Tras el fichaje de nuestro Willy Hernangómez los Hornets cuentan en su juego interior con 5 hombres para 2 puestos, y de esos 5 hombres 3 llevan a sus espaldas un contrato por encima de sus posibilidades. Esos son Marvin Williams, Cody Zeller y Dwight Howard. Colocar a alguno de estos jugadores por futuras rondas del draft o por jugadores que tengan futuro es el objetivo, ya que los otros dos interiores que les quedan son los que deberían tener más minutos para poder explotar su potencial, esos son Willy Hernangómez y Frank Kaminsky. Cody Zeller debería ser el favorito para abandonar la franquicia, ya que, por su juventud, todavía tiene tiempo para que otro equipo se sienta atraído por sus condiciones de interior, y sean capaz de ofrecer algo curioso para los Hornets.

Posibilidades del draft

Una vez analizado todas las posiciones que debe mover Michael Jordan en sus Hornets, ya nos podemos meter en que deberían construir con ese futuro que les depara:

Con ese puesto número 11 en este draft se puede conseguir una futura estrella debido al alto nivel de jugadores que se han presentado, justo coincide en este draft que la posición de escolta escasea, y que los Hornets la tienen ya cubierta. Los Hornets tienen dos caminos que seguir en este draft.

Draftear un base

En el caso del traspaso de Kemba Walker en este draft, el objetivo primordial de los Hornets será Collin Sexton o Shai Gilgeous-Alexander, los dos son los bases de futuro de este draft sin contar a Trae Young que saldrá en posiciones anteriores, por lo que no llegaría a los Hornets. En el caso de conseguir otra ronda sin tener que dar su elección 11, este draft tiene una gran cantidad de interiores que explorar, pero lo mejor que pueden sacar por Walker es una ronda futura, ya que los mejores bases de la camada pueden caer hasta el puesto 11. En el caso en el que no llegasen ninguno de estos dos jugadores al puesto 11 tienen una opción de riesgo, y es la de seleccionara una de las sorpresas del draft, uno de los jugadores que se ha presentado sin pasar por la universidad. Anfernee Simmons puede dar las sorpresas por sus condiciones y puede ser un riesgo, pero si no sale rana se convertirá en una gran estrella de la liga. Tiempo al tiempo.

"Draftear" un alero

La otra posibilidad de Hornets es draftear un alero, ya que es la otra posición en la que escasean recursos. Y hay dos jugadores muy interesantes que oscilan por esos puestos de final de lotería que son aleros: Kevin Knox y Miles Bridges. Michael Porter Jr sería una sorpresa verle caer hasta fuera de un puesto 11, pero puede ser una posibilidad si ningún equipo se quiere arriesgar con el caso de Porter tras su lesión en el año universitario. Miles Bridges es un jugador más formado que Kevin Knox, pero el de Kentucky tiene condiciones para poder ser un jugador con un futuro brillante. Los Hornets hoy por hoy necesitan un jugador de futuro, más que un jugador casi hecho, pero tienen para elegir entre estos dos aleros que destacan por su alta capacidad de anotación. En el caso de conseguir una ronda tardía en el draft y haber traspasado a Walker se presenta la última opción de los Hornets que es Elie Okobo. Un base francés del que se espera mucho, pero hoy por hoy no tiene un hueco en esta camada del draft, se le estima a final de primera ronda, y si Hornets puede conseguir la opción de conseguirlo de no haber seleccionado ni a Sexton, ni a Shai, ni a Simmons, debe conseguir el traspaso para tener el derecho a "draftear" a Okobo.

Nombres a tener en cuenta

Por lo tanto, en la noche del draft, Hornets debería ser un equipo que de varias sorpesas con movimientos de sus estrellas, hay que tener en cuenta los nombres de Kemba Walker, Nico Batum, Cody Zeller, Marvin Williams y Dwight Howard, y tener la vista puesta en el futuro de Collin Sexton, Shai Gilgeous-Alexander, Miles Bridges, Kevin Knox, Anfernee Simmons y Elie Okobo. El momento óptimo para reconstruir antes de que sea tarde para la franquicia de Carolina del Sur es este draft y este verano.