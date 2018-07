Felton sigue en OKC y Carter-Williams probará suerte en Houston

Google Plus

El ritmo de esta agencia libre ha sido frenético. Ningún gran jugador ha esperado demasiado para decidir su futuro y apenas quedan activos interesantes en el mercado. Por tanto, ha llegado la hora de completar rosters, cosa que en Oklahoma City Thunder y Houston Rockets les ha llevado en busca de su base suplente.

Raymond Felton

Su primer año en OKC le ha revalorizado. Siempre criticado por su peso y su condición física, Felton demostró ser un relevo de garantías para Russell Westbrook. Promedió 6'9 puntos y 2'5 asistencias, pero más allá de los números, el base de 33 años se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición. Además, es una parte importante de la buena química que surgió en ese vestuario a pesar de las adversidades.

Sin duda, pasar de Semaj Christon a Raymond Felton como organizador de la segunda unidad, fue un cambio brutal. Westbrook por fin pudo tener descanso. Firmará por una temporada y 2'4 millones de dólares, el mínimo de veterano. Un precio ideal, especialmente para una franquicia que va camino de pagar un impuesto histórico.

Y es que con esta renovación, los Thunder, si no realizan más movimientos, pagarían más de 300 millones de dólares entre el margen salarial y el impuesto de lujo. Una cifra que nunca antes se ha dado y que, para reducirla, no queda otra que buscarle una salida a Carmelo Anthony. En OKC quieren hacer más movimientos (se rumorea que Dion Waiters), por lo que tienen que buscar una solución para el contratazo del alero.

Michael Carter-Williams

El que fuera rookie del año en 2014 tratará de aprovechar una nueva oportunidad. Firmará por una temporada a razón de 1'8 millones, el mínimo, con los Houston Rockets. Una apuesta un tanto extraña puesto que no parece encajar en el estilo de '7 segundos' y triples de Mike D'Antoni.

Carter-Williams viene de otro año para olvidar en las filas de los Hornets: 4'6 puntos, 2'7 rebotes y 2'2 asistencias. Pero lo más alarmante son sus porcentajes de tiro: 33'2% en tiros de campo y 23'7% en triples. Parece que no queda ni rastro de aquel novato que tanto sorprendió en los 76ers durante los primeros años del Proceso.

En los Hornets se vio la peor versión de MCW | Foto: nba.com/thunder

En principio será el segundo base del equipo tras Chris Paul, aunque eso no es garantía de minutos, puesto que esa posición también la pueden ocupar James Harden o Eric Gordon. Los Rockets no tienen problema alguno en jugar sin un base puro. Además, en la Summer League han invitado a Trevon Duval, un novato no seleccionado en el Draft que, un año atrás, apuntaba a pick de lotería. Sin duda, un jugador con capacidades para comerle la tostada a MCW si finalmente le ofrecen un contrato.