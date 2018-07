Isaiah Thomas, refuerzo de lujo para Denver Nuggets

Google Plus

Ya es oficial. Isaiah Thomas será jugador de Denver Nuggets la próxima temporada. El base de Tacoma firma por un año y el mínimo de veterano (2.4M$), un contrato que sorprendería hace a penas un año y medio.

Candidato al MVP de la Liga Regular 2017 y nombrado por la afición como "The King in the fourth", la carrera de Isaiah Thomas parecía lanzada al éxito. Sin embargo, su salida a Cleveland, la lesión en la cadera y su escaso protagonismo en Los Ángeles Lakers han devaluado su precio en el mercado y pocos equipos le han ofrecido las riendas de un buen proyecto.

A lo largo de todo el verano, el secretismo se ha apoderado del entorno y movimientos de Isaiah Thomas. Tan solo en una ocasión, el periodista americano, Shams Charania, afirmó que Thomas estaba en negociaciones con Orlando Magic y que la franquicia de Florida le ofrecía la "mid-level exception". Sin embargo, las negociaciones no fructificaron y quedaron en nada.

En las últimas horas, Denver Nuggets ha liberado salario en un traspaso con Brooklyn Nets, ya que Faried y Arthur han tomado rumbo a Brooklyn a cambio de Whitehead y una futura segunda ronda de Draft. Esto ha permitido que Denver firmara a Thomas por 2M$, cerrando así su plantilla para la temporada 2018/19.

Con los últimos movimientos, Moses Malone consigue tener en plantilla tres piezas fundamentales en el banquillo que le aseguran anotación. Isaiah Thomas, Will Barton y Trey Lyles serán los encargados de tomar las riendas del juego ofensivo cuando los titulares descansen. Actualmente, la franquicia de Nevada tiene uno de los banquillos más potentes de la competición, ya que hay que sumar a Mason Plumlee y Malik Beasley.

Isaiah Thomas puede ser, desde ya, el principal candidato al "Mejor Sexto hombre" de la temporada 2018/19.