Reacciones a la fundación de la escuela pública de LeBron James

Uno de los hechos más llamativos de los últimos días ha sido la inauguración de la escuela I PROMISE para niños en riesgo de exclusión social en su ciudad natal, Akron. En ella se ofrecen numerosas ventajas gratuitas no solo para los alumnos, sino también para sus padres, apostando por la educación y la convivencia como piezas clave para que los chicos tomen el camino correcto.

Pues bien, siendo este un acontecimiento importante, las opiniones no han tardado en verterse y no desde cualquier boca. Han sido personajes tan relevantes como Michelle Obama, que ha aprovechado para hablar también en nombre de su marido, el expresidente de los EE.UU. Barack Obama, expresando su orgullo por las garantías que I PROMISE ofrece a los chicos de Akron

La familia presidencial no ha sido la única en mostrar públicamente su opinión; el trabajo bien hecho siempre es digno de mención y no han tardado en reaccionar varios jugadores de la NBA. Entre ellos contamos a Stephen Curry.

También ha aparecido Dwyane Wade, con quien LeBron mantiene una relación de amistad tanto dentro como fuera de las canchas:

This is using your platform! Mad props and much respect my friend @KingJames https://t.co/Em32rzqHBa