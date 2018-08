Vanessa Bryant: "Kobe no volverá a jugar"

Google Plus

Hace pocos días Shaquille O'Neal alimentó en TMZ los rumores de una posible vuelta de Kobe Bryant a la NBA. Unos rumores que se llevan escuchando desde que LeBron firmará su contrato con los Lakers. Esto dijo 'Shaq':

"He oído que vuelve, es lo que me han dicho. Lo escuchasteis aquí primero", dijo el ex-jugador de la NBA.

Estas declaraciones de O'Neal, hechas en un tono poco formal y distendido han cogido mucha fuerza. Se han hecho virales y han corrido por las redes sociales en los últimos días. Respondiendo a un comentario en una conocida red social la mujer de Kobe, Vanessa Bryant, ha zanjado todos estos rumores por completo.

"Kobe no va a dar marcha atrás en su retirada y no volverá a jugar. No quiere volver a jugar y sinceramente, realmente disfrutamos de pasar el tiempo juntos como familia sin que la locura del calendario de los partidos interfiera en los cumpleaños, las vacaciones y los eventos especiales". Argumentó Vanessa.

A partir de este contundente comentario lo más lógico y lo que tendemos a pensar la mayoría es que el 13 de abril de 2016 delante de los Jazz fueron los últimos minutos de Bryant, del mejor 'Laker' de todos los tiempos, en la NBA.

Que es de Kobe Bryant en la actualidad?

Lo hemos visto en varias ocasiones entrenando con muchos jovenes, lo vimos hace poco con Jason Tatum de los Celtics. En alguna ocasión lo podréis escuchar comentando algún partido de la liga. Tal vez lo más conocido que haya hecho fuera de las pistas sea "Dear Basketball" un corto de animación que le valió un Oscar. Un hombre exitoso a ambos lados de la cancha que no volverá a jugar, por desgraciada, pero que sabemos que dedicándose en plenitud a su familia es una persona feliz y agradecerle los buenos años de baloncesto que nos dejó.