Boston acaba con la racha triunfal de Milwaukee a base de triples

Boston es un equipo muy serio que opta a todo en esta NBA. Es un equipo polivalente, que dependiendo del rival sabe adaptarse a sus debilidades y explotarlas. Y este partido es un golpe sobre la mesa. Los Celtics ganaron 117-113 a los Bucks y les arrebataron el invicto a base de triples. Desde el primer minuto se vio las intenciones de los de Boston, que consiguieron el tope de triples en la historia de la franquicia con 24. En los primeros minutos se pusieron con una ventaja de 16-7 que podrían haber aumentado si hubieran estado algo más acertados en los lanzamientos. Sin embargo, el héroe de los Bucks, el griego Antetokounmpo, se hizo cargo del equipo y empezó a monopolizar el juego y así consiguieron acercarse en el marcador. Tras perderse el anterior partido por lesión, volvía a ser el jugador más destacado de su equipo acabando con 33 puntos y 11 rebotes.

A pesar del inicio fulgurante de los locales, en el segundo cuarto comandados por uno de los jugadores que esta temporada parece haber dado un paso más allá como es el griego, los Bucks consiguieron acercarse en el marcador e incluso se pusieron por encima en el luminoso. Sin embargo, aquí apareció un jugador de la clase de Irving, que con su nuevo look se encargó de mantener a su equipo y así poder irse al descanso parejos en el marcador, 55-53 a favor de los Celtics. Este cuarto fue de una alta anotación, gracias en parte a la irrupción de los jugadores clave de ambos equipos y como no, de los triples que convirtieron los jugadores de Boston. Todos los jugadores lo intentaban desde el triple, y en declaraciones posteriores, Gordon Hayward dijo que tuvieron muchas oportunidades de tirar, y que aprovecharon las que les concedieron sus rivales. A pesar de la alta anotación en este cuarto, el acierto desde la línea de 3 puntos por parte de los Celtics no era excesivamente alto, sin embargo cambio desde el descanso.

Empezaron el tercer cuarto como un tiro, y a base de un baloncesto sencillo, endosaron un parcial que les hizo ponerse con 10 puntos de ventaja sobre su rival en tan solo 6 minutos. Esto fue gracias a su mejora en el tiro exterior, y el partido parecía decantado cuando a falta del último cuarto, los locales dominaban con una ventaja de 15 puntos en el marcador. Irving fue la clave de este cuarto en el que domino a su antojo el tempo del partido, sabiendo exactamente lo que necesitaba su equipo de él. Ya no es solamente el hecho de que acabara con 28 puntos y 6 triples en su haber, sino que dirigió a su equipo como el base que todos sabemos que es. Pero los Bucks no son un equipo sencillo de ganar, y tirando de garra y gracias a una circulación de balón ejemplar, todavía creían en la remontada. Aquí surgieron las figuras de Bledsoe y Snell, que ayudaron para que Antetokounmpo tuviera más libertad y pudieran reactivar el juego ofensivo de su equipo. Pero el equipo dirigido por Budenholzer no contaba con un invitado sorpresa. Y este no era otro que Marcus Morris, que acabó el partido con 17 puntos y 5 rebotes, y que jugo excesivamente liberado ya que los Bucks no tienen un jugador capaz de pararlo.

A pesar de todas las dificultades, los Buck seguían acercándose en el marcador, y así llegaron a la jugada clave del partido. A falta de 24 segundos Antetokounmpo se hizo con el balón, y viendo a su equipo 2 abajo en el electrónico, encaro el aro buscando una canasta que empatara el partido. Sin embargo, un Al Horford sensacional una vez más en defensa, consiguió intimidar lo suficiente para que no anotara y conseguir el rebote. Aquí se terminó el partido, un partido en el que los Bucks lucharon hasta el final y tuvieron hasta tres ocasiones para igualar el marcador. También fue importante un fallo en el tiro libre de Bledsoe que arrebato toda esperanza en la familia de los ciervos de alzarse con una victoria, acabando el partido 117-113 a favor de unos Celtics que serán un equipo con altas aspiraciones hasta el final de la liga.

Resaltar la grata imagen ofrecida por un Gordon Hayward que tras perderse toda la temporada pasada tras una grave lesión, este año está volviendo a dar pinceladas de su clase. Acabó el partido con 18 puntos pero todavía tiene un margen enorme de mejora, y cuando vuelva a coger ritmo será un jugador fantástico de ver. La parte negativa fue la escasa aportación de un jugador como Tatum, con solo 12 puntos y desaparecido durante casi todo el partido. Aun así, los Celtics cuentan con un equipo muy completo y esperan llegar hasta el final de la post-temporada, y quien sabe y conseguir alzarse con el anillo de campeones. Por su parte, los Bucks necesitan ayudar a su superestrella si quieren llegar algo más lejos que el año pasado en los playoffs, donde fueron eliminados en primera ronda por los propios Celtics, y necesitaran una mayor constancia para enfrentarse a equipos de estas dimensiones.

