Entrevista. Jorge Mejías: "Mi objetivo es obtener un título universitario y ser jugador profesional de baloncesto"

En contexto de éxodo de canteranos del Real Madrid de Baloncesto rumbo a las diferentes divisiones de la NCAA, Jorge Mejías, base nacido el 19 de enero de 2001, atiende a VAVEL España para repasar su hasta ahora corta trayectoria en el mundo del baloncesto. El director de juego español se inició en el mundo del baloncesto en el CB Tres Cantos, de ahí su tan característico hashtag de #JustAKidFromTrescantos. Sus aptitudes y su superlativa capacidad para dirigir el juego pronto llamaron la atención del Real Madrid, entidad a la que llegó en la temporada 2013/2014 para incorporarse al Infantil B.

Superada la categoría Infantil y todavía brillando en el Cadete A, en el conjunto merengue siempre fueron conscientes y conocedores de su potencial, algo que, a posteriori, se reflejó en los galones de los que el playmaker español disfrutó en el Real Madrid Júnior, un equipo de ensueño cuyo baloncesto será siempre recordado en la capital española.

Jorge Mejías | Foto: www.realmadrid.com

En su última campaña defendiendo los colores del conjunto blanco, Jorge Mejías y los suyos se alzaron con la Euroliga Júnior, repitiendo la gesta cosechada por el Real Madrid de Luka Doncic de hace unos años. Tal y como reza todavía la página del Real Madrid, Mejías posee "una gran capacidad técnico-táctica para guiar al equipo". Por consiguiente, el base español fue uno de los principales artífices del éxito conseguido por los pupilos de Mariano de Pablos.

Los jugadores del Real Madrid Júnior celebran la Euroliga | Foto: @jorgemejias15 (Instagram)

Dando por concluida su etapa en el baloncesto formativo español, Jorge Mejías decidió emprender una nueva aventura y recaló en los Dustdevils de Texas A&M International de la División II de la NCAA, siguiendo, de esta forma, el mismo camino que jugadores como Golden Dike, Santi Aldama, Francis Alonso, Jorge Bilbao, Aitor Zubizarreta, Yankuba Sima o Jaume Sorolla. Todos ellos apostaron por continuar su formación en Estados Unidos.

Pregunta: Bueno, Jorge, para romper el hielo, ¿cómo empezó en el mundo del baloncesto? ¿Es algo que viene de familia o fue usted el que descubrió que podía ser una de sus pasiones? Y, en segundo lugar, ¿cómo se definiría como jugador de baloncesto y como persona?

Respuesta: Empecé en el mundo baloncesto gracias a mi padre. El jugaba cuando era pequeño y quería que yo jugara, aunque me dejó elegir ya que el primer deporte que hice fue fútbol.

Una vez probado los dos, decidí jugar al baloncesto. En cuanto a la segunda pregunta, como jugador de baloncesto me definiría como la extensión del entrenador en la pista y, como persona, como alguien muy sociable.

P: Hemos podido ver que está muy orgulloso de sus inicios en el baloncesto, ¿de dónde viene lo del hashtag de #JustAKidFromTresCantos? ¿Qué momento destacaría de tu paso por el CB Tres Cantos y qué le enseñaron allí? ¿Con qué se queda?

R: Lo del hashtag viene de uno de mis jugadores favoritos, LeBron James, quien también lo usa haciendo referencia a su ciudad natal. Un momento que destacaría de mi paso por el Club Baloncesto Tres Cantos sería cuando ganamos el Campeonato de Madrid en alevín de primer año. Allí me enseñaron a amar al baloncesto. Más adelante, he podido seguir en contacto con personas relacionadas al club que me han enseñado muchas más cosas. También me quedaría con las personas que he conocido en este club y con las que a día de hoy sigo teniendo muy buena relación.

P: ¿Cómo se gestó su llegada al Real Madrid y cómo lo vivió? ¿Se lo esperaba o era algo que veía lejano?

R: Mi llegada al Real Madrid se produjo gracias al trabajo coordinado por Alfonso Casas. La verdad es que lo viví como si fuera un sueño porque, respondiéndote a la segunda pregunta, no era algo que me esperara.

P: ¿Cómo es la vida de un canterano del Real Madrid? ¿Tenía mucha carga de entrenamientos y partidos?

R: La vida como un canterano del Real Madrid es todo lo que puede soñar un niño que juega al baloncesto: ropa, viajes y todo tipo de privilegios. Por supuesto, también tiene sus momentos malos. Creo que más que mucha carga de entrenamientos y partidos, hay una carga psicológica que muchos niños de esa edad no consiguen manejar. Al fin y al cabo, no dejas de ser parte de el mejor club del mundo con todo lo que eso conlleva.

Jorge Mejías realiza una entrada a canasta | Foto: www.realmadrid.com

P: Estuvo en el Real Madrid desde la temporada 13/14 hasta la 18/19. ¿Qué momentos destacaría de todo su paso por el conjunto blanco? ¿Vivió alguna lesión o momento complicado que le hiciera replantearse las cosas o querer dejarlo todo?

R: No creo que me pudiera quedar con un momento de los 6 años en los que ha estado allí. He vivido muchísimas grandes experiencias aunque, si me tuviera que quedar con uno, sería con mi temporada Júnior, ya que fue un año increíble en el que lo ganamos todo y la relación con mis compañeros de equipo fue muy buena. Afortunadamente, no viví ninguna lesión que me hiciera replantearme las cosas aunque sí que viví momentos en los que estuve a punto de tirar la toalla. Creo que esos momentos y la manera en los que los gestionas son lo que diferencia tanto a los jugadores como a las personas. En mi caso supe gestionarlos y salir adelante.

P: En verano de 2019 hizo público su compromiso con la Universidad de Texas A&M International, ¿cómo fue todo y por qué se decidió por los Dustdevils? ¿Fue una decisión sencilla? ¿Qué le aconsejaron sus familiares más allegados y amigos?

R: Mi decisión de marcharme a TAMIU fue impulsada por el hecho de que me ofrecieran una beca completa que me permitía compaginar mi pasión por el baloncesto con mis estudios universitarios.

No es una decisión sencilla, pero tuve el apoyo tanto de familiares como de amigos que me aconsejaron que hiciera lo que pensara que era mejor para mí.

P: Tras cerca de medio año viviendo en EEUU, en concreto en Laredo (Texas) y teniendo en cuenta lo que varios jugadores españoles que viven allí relatan, ¿qué tal se compaginan el deporte y los estudios? ¿Les ofrecen facilidades o es parecido a cómo se hace aquí, en España?

R: Allí, el deporte y los estudios van de la mano y, por supuesto, se ofrecen muchas más facilidades que aquí en España. Esta es una de las razones por las que decidí marcharme Estados Unidos.

Jorge Mejías durante un partido de los Dustdevils | Foto: @jorgemejias15 (Instagram)

P: Y, en la línea de la cuestión anterior y sabiendo que se has formado en el baloncesto español, ¿qué diferencias ha notado en lo que al baloncesto americano se refiere?

R: La mayor diferencia podría ser la física aunque, en mi caso, habiendo jugado muchos años con los mejores físicos de toda Europa y entrenando todos los días con y contra ellos, para mí ese cambio no fue tan grande.

P: En lo que a la selección nacional respecta, siempre ha sido un habitual en las convocatorias y en verano de 2019 fue integrante de la U18 que levantó el trofeo de campeón del Europeo celebrado en Turquía. ¿Cómo lo vivió usted y todos sus compañeros? ¿Qué se lleva de esa experiencia?

R: Fue una de las mejores experiencias de mi vida y siempre estaré agradecido a Javier Zamora por dejarme vivirla. Tuve la oportunidad de compartir esta experiencia con personas increíbles con las que a día de hoy sigo en contacto y es algo que nos quedará para toda la vida.

Jorge Mejías celebra la consecución del Europeo U18 de Turquía | Foto: @jorgemejias15 (Instagram)

P: En la web del Real Madrid destacan su visión de juego y su capacidad para encontrar siempre al compañero mejor ubicado sobre el parqué, ¿tiene algún referente que le haya motivado a ser lo que en la actualidad es? ¿Algún jugador en el que se fijase cuando era más pequeño?

R: Si te soy sincero, nunca he tenido un referente como tal, siempre me he centrado mucho en ser la mejor versión de mí mismo. Por supuesto, me he fijado en ciertas cosas que hacen ciertos jugadores cómo pueden ser Luka doncic, Sergio Rodríguez o Ricky Rubio.

P: ¿Qué objetivos se ha fijado a corto y a largo plazo? ¿Valora la posibilidad de, una vez concluyan los cuatro años de formación en EEUU, volver a España?

R: A corto plazo, el objetivo es seguir progresando como jugador y obtener un título universitario. A largo plazo es ser jugador profesional de baloncesto; por lo que mi idea es, cuando acaben mis 4 años de formación en Estados Unidos, volver a España.

Foto: Getty Images - David Grau

P: Por último y en la línea de la actualidad más reciente, ¿cómo le ha afectado el parón provocado por el COVID-19? ¿Entrena en casa por su cuenta o el equipo le ha diseñado algún tipo de entrenamiento personalizado?

R: La verdad es que esta situación me ha pillado como al resto del mundo, por sorpresa. La primera consecuencia es que he tenido que volver a casa antes de lo previsto. En cuanto al entrenamiento, intento seguir manteniéndome en forma dentro de lo que la situación me permite. Muchas gracias, ha sido un placer.

Muchas gracias a ti, Jorge, por haber atendido a VAVEL España. Te deseamos mucha suerte tanto en lo personal como en lo profesional.