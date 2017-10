Valencia ejerce de campeón en el duelo europeo ante Baskonia

Valencia Basket, vigente y brillante campeón de la Liga Endesa ACB, se llevó un meritorio y prestigioso triunfo europeo de Vitoria-Gasteiz (63-80), demostrando que no se ajusta precisamente al perfil de víctima propiciatoria por muchas ausencias con las que cuente. Si por algo se caracteriza el conjunto taronja es por su carácter competitivo. Antes con Pedro Martínez en el banquillo y ahora bajo la sabia batuta del flamante campeón de la FIBA Champions League con Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, siempre se muestra como un equipo peligroso.

Llegaban los valencianos al Fernando Buesa Arena con las bajas por lesión del ex capitán baskonista San Emeterio, a las que se unían las de otros jugadores importantes como Antoine Diot, Joan Sastre y Latavious Williams. Por su parte, Baskonia solamente mantenía en la enfermería a Jordan McRae tras recuperar a Garino el pasado domingo. En las horas previas al choque se hacía oficial la salida del equipo de Carlos Delfino.

Otro mal inicio condenó a Baskonia El partido comenzó con el trío arbitral poniendo ciertamente alto el listón respecto a las faltas, penalizando cualquier contacto. Baskonia se afanaba en la lucha por el rebote ofensivo y jugando por dentro con Diop y Shengelia, mientras Valencia fiaba sus primeras opciones al lanzamiento triple con Green y Dubljevic (4-8, min. 3). Ambos equipos se aplicaban en defensa y no resultaba fácil anotar. La segunda falta de Will Thomas le llevó prematuramente al banquillo (7-14, min. 5). Pero los de Vidorreta movían el balón con paciencia por el perímetro, buscando la mejor opción a través del tiro o la penetración de Dubljevic. Así llegaron los triples de Doornekamp y Van Rossom para llevar la ventaja taronja hasta los once puntos (13-24, min. 9). Sobre la bocina, Pleiss anotaba bajo el aro para cerrar el cuarto con un autoritario marcador de 13-28.

El ex baskonista seguía castigando por dentro a Poirier y a Voigtmann, mientras el juego de extra pase encontraba el triple de Rafa Martínez al límite de la posesión (15-33, min. 11). Vidorreta tenía claro que su prioridad pasaba por no dejar correr a Baskonia, tanto que no dudó en pedir tiempo muerto tras un contraataque culminado por Beaubois (19-33, min. 12). A pesar de las canastas de Granger y Beaubois, Valencia apuraba casi siempre al menos veinte segundos de sus ataques y esta vez Abalde y Vives eran quienes anotaban desde el triple (26-43, min. 15). En ese momento crítico, Granger y Timma tomaron el mando de las operaciones baskonistas al tiempo que la grada del Buesa Arena hacía su trabajo sobre la labor arbitral, aunque un estelar Green no se dejaba impresionar (35-48, min. 18). Un reverso de Dubljevic sobre Diop y un mate de Shengelia ponían un bello broche a la primera mitad (39-50).

Reacción infructuosa tras el descanso Precisamente un dos más uno y otro mate en carrera del capitán estrenaban el tercer cuarto para liderar la reacción baskonista (44-50, min. 21). La prematura cuarta falta de Thomas y la lesión de Doornekamp deparaban una batalla sin cuartel entre Shengelia primero y Voigtmann después ante Dubljevic en el poste bajo. La lucha bajo los aros era terrible y cada rebote ofensivo valía oro. Dos triples consecutivos de Abalde y sendas canastas de Green y Pleiss daban un respiro a Valencia (50-59, min. 27). Un desahogo que se tornó mayor con el triple de Rafa Martínez (50-64, min. 28). Pero el tiempo muerto de Prigioni no tuvo el efecto deseado y Abalde castigó nuevamente desde el triple (51-67, min. 29). Shengelia cerró el tercer período con acierto desde el perímetro, pero la ventaja taronja había aumentado en dos puntos a pesar de todo lo ocurrido (54-67). Mala señal.

El equipo sigue lejos de lo esperado El último cuarto comenzó con los dos equipos dejando todo lo que les quedaba en cada defensa, pero el reloj jugaba a favor de Valencia y el marcador no se movió hasta pasados tres minutos y lo hizo de manera contundente en el casillero visitante con una canasta de Dubljevic y un triple del recuperado Doornekamp (54-72). El tremendo desacierto en el lanzamiento pesó más que el pundonor y la entrega de Shengelia, que lidera a un equipo que sigue muy por debajo de lo esperado. Un dos más uno de Pleiss, otra vez a falta de tan solo dos segundos para el final de la posesión, establecía la sentencia del choque (56-77, min. 36). Ni siquiera le fue bien a Baskonia la lucha menor por salvar un basket average digno de cara a la vuelta (63-80).

El entrenador del conjunto de Zurbano, Pablo Prigioni, sorprendió a propios y extraños en la rueda de prensa tras el encuentro comunicando su decisión de dimitir.

Con esta dura derrota Baskonia aumenta su negativo balance europeo (0-3) y debe viajar este mismo viernes hasta Alemania para enfrentarse al Brose Bamberg (20 horas) para terminar la semana recibiendo el domingo (18 horas) la visita del Tecnyconta Zaragoza en Liga Endesa ACB.