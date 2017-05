Vidorreta: "Este es mi título más importante hasta ahora"

Google Plus

Txus Vidorreta celebra con la grada el triunfo conseguido por su equipo | Fotografía: BCL.

Visiblemente emocionado y lleno de alegría por lo que su equipo acababa de conseguir, Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, acudió a la sala de prensa del Pabellón Insular de Deportes Santiago Martín al finalizar parte de la celebración tras la consecución de su equipo del título de la Basketball Champions League.

El representativo tinerfeño y español en la competición de la FIBA venció en la final de la Final Four al Banvit turco y consiguió su primer título importante.

"Ha sido un sueño, un sueño que empezó en junio, cuando fuimos invitados a la Basketball Champions League. Cuando me enteré estaba en San Miguel de Abona y le dije a mi mujer que lo podíamos conseguir y así ha sido", comenzó relatando el técnico vasco.

"Solo dos equipos podían llegar hasta aquí y ha sido un éxito ganar"

"Durante todo el verano hemos construido un gran equipo para participar en la Liga Endesa y en la BCL. Lo más importante es que estábamos aquí y que lo hemos hecho después de que hayan participado 40 equipos, incluso más con las rondas preliminares. Solo dos de esos equipos podían llegar a la final y es un gran éxito haberla ganado. Hay que darle la enhorabuena a Banvit. Han hecho un gran torneo y, sobre todo, a su entrenador, Filipovski", añadió.

Justificó la consecución de ese sueño con el que empezaba hablando al comienzo de su intervención: "Se ha cumplido porque los jugadores han creído desde el principio en nuestras opciones y en el trabajo realizado junto al club desde verano y junto a Aniano Cabrera. En Zagreb les comenté a mis jugadores que estábamos aquí para tratar de ganar esta competición. Ellos asumieron el reto desde el primer instante y 20 partidos después somos los campeones. Estamos muy felices".

Continuó hablando de aspectos específicos del encuentro, en concreto la defensa de su equipo: "Hemos vuelto a ejecutar muy bien la idea que teníamos de cómo teníamos que defender, que era muy distinta de como defendimos a Venecia".

"Este es mi campeonato más importante"

Vidorreta resaltó la importancia de este título para él: "Parece que cuando llegamos a los momentos importantes mis equipos rinden tan bien como lo han hecho durante la temporada. Para mí, en este momento, es el campeonato más importante. Ya veremos dentro de unos años pero en este momento, sin ninguna duda".

El preparador aurinegro quiso finalizar su intervención con unas palabras muy emotivas: "Como siempre, antes de cada partido importante, he hablado con mi padre, que nos dejó hace 35 años pero sigue conmigo siempre. También me he acordado mucho de Manel Comas, José Luis Abos, Raúl Jiménez y Javi Durán. Muchas gracias porque fueron maestros y amigos".