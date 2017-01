Draymond Green “Sí, creo que esto es una rivalidad”

Draymond Green y Lebron James en un partdo. Fuente: NBA.com

Draymond Green, ala-pívot de los Golden State Warriors habló tras el partido entre los Warriors y los Cavs sobre la posible rivalidad entre los dos equipos. El jugador originario de Michigan ha bajado su nivel respecto a la pasada campaña, pero es algo entendible ya que la entrada de Kevin Durant ha hecho que muchos jugadores bajen sus aportaciones. Draymond está promediando 10,7 puntos, 8,6 rebotes, 7,7 asistencias y 2 robos por partido. Los Golden State Warriors siguen siendo el mejor equipo, actualmente están situados en la primera posición de la Conferencia Oeste.

Tras terminar el partido Green habló para los medios sobre la posible rivalidad entre los Warriors y los Cavs: “Sí, creo que esto es una rivalidad. Es ciertamente divertido. Un equipo que te gana, al cual tú ganas, es muy divertido. Si ves el último par de años y el actual, ambos hemos sido los dos equipos principales en la NBA cada año, por lo cual lo veo como una rivalidad, y es definitivamente un juego muy entretenido” Es verdad que en los últimos dos años los dos equipos han jugado entre ellos 17 partidos, está claro que algo rivalidad pero no llega a la que tienen los Boston Celtics y Los Angeles Lakers.

LeBron James dijo el domingo antes del partido que esa rivalidad no existía, y tras el partido entre los dos equipos ratifico esa idea: “No creo que haya rivalidad. Son dos grandes equipos con aspiraciones. No creo que haya tenido alguna rivalidad en la NBA. Muchos hombres cambian de equipo, van en direcciones diferentes. Es una situación totalmente distinta a la vivida en la década de los 80, cuando obviamente veíamos a los Celtics y Lakers enfrentarse de tal manera, así que no veo esto como una rivalidad”

También habló Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors sobre el partido: “Queríamos ganar. No estábamos felices por nuestro encuentro contra Cleveland en Navidad. Cada vez que uno se enfrenta a un equipo que sabemos es uno de los mejores de la liga, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo”