Previa NBA Sunday: Warriors contra Spurs

Primer asalto en el Oracle Arena y última cena de domingo en Movistar+. Warriors y Spurs se verán las caras por primera vez en Playoffs desde 2013(4-2 para Spurs). Los de Popovich llegan con la baja sensible de Tony Parker y un Kawhi Leonard que viene de una lesión en el tobillo, pero que en principio estará disponible para el choque. Game 1 de una serie que esperemos dure mucho.

Los Warriors arrasaron en semifinales, barriendo a los Jazz por 4-0 y han tenido unas mini vacaciones que de bien seguro las han aprovechado. No quieren andarse con rodeos, quieren ir al grano. Su quinteto de la muerte, la Death Lineup 2.0 con Curry, Thompson, Iguodala, Durant y Green, solo ha coincidido 28 minutos en pista en estos PO. Sin forzar la máquina, los Warriors se han plantado en las finales de Conferencia.

"Sólo nos queda rezar", confesaba el maestro Gregg Popovich en rueda de prensa sobre qué pueden hacer para frenar a los Warriors

Los de Popovich terminaban su serie el jueves, haciendo uno de los mejores partidos que se les recuerda(115-76) y poniendo el 4-2. Tras las dudas que levantó el primer partido de la serie, Pops ha demostrado, con ajustes y paciencia, que los Spurs son candidatos a todo. El papel de equipo pequeño (comparado con Cavs y Warriors) el que todo el mundo de por sentado que las finales se repetirán por tercera vez, le va como anillo al dedo a los hombres de negro. Desde la sombra es donde más daño hacen. Quién sabe si el famoso e icónico We believe se lo tendrán que aplicar los Spurs esta vez.

Algunas claves

A pocas horas del partido, son muchas las preguntas que no tienen respuesta: ¿Estará Kawhi al 100%? ¿Qué quinteto usará Pops? ¿Qué jugador es más importante neutralizar para los Spurs?

La incógnita sobre el estado físico de Leonard sigue flotando por el aire. Tras su lesión, él mismo dijo confiar en estar en el sexto. No estuvo, decisión acertada visto lo visto. Todo hace indicar que no se perderá el primer asalto, pero su estado físico sse desconoce. Su papel, dejando de banda su capital importancia en el aparato ofensivo, defendiendo a Kevin Durant es totalmente necesario para Pops. Ante el juego rápido y el quinteto bajito de los Warriors sería temerario que Pops usase a las dos torres juntas. Aunque el rebote será clave, Poppovich podría salir con Dedmon, que apenas ha jugado o usar a Leonard de 4. Klay Thompson solo ha llegado a los 20 puntos en dos ocasiones en estos PO. Su desacierto no impide a los Warriors ser el mejor ataque de la NBA. Green asumiendo más responsabilidades y Curry y Durant machacando a la par. Las soluciones son infinitas. Pero todo hace indicar que Gree se encargará de Curry y Kawhi de Durant. El momento de Klay ha llegado.