Ginobili "no sabe qué va a hacer" después de playoffs

Ginobili en un partido ante los Rockets | Foto: NBA.com

Esta noche podría ser la última como jugador profesional de Manu Ginobili, si los Golden State Warriors se llevasen el cuarto partido para pasar a Las Finales. 'Manudona' a sus casi 40 años ha sido una de las piezas angulares del proyecto deportivo de los Spurs que lleva dando éxitos más de una década.

“No sé qué voy a hacer”, ha declarado Ginobili antes del cuarto partido ante los Warriors ante el medio ESPN. “Voy partido a partido, solamente. Veremos si el de lunes es el último encuentro, que espero que no y que podamos jugar algunos más. Cuando se termine la temporada empezaré a pensar sobre el futuro”.

El mundo de la NBA solo tiene elogios para él

Pese a cumplir en los próximos meses 40 'castañas', uno de los componentes de la generación dorada del baloncesto argentino, aún sigue dando destellos de la calidad de superestrella que tiene. No hay que irse muy lejos para encontrar una gran noche de Ginobili, en la pasada serie ante los Rockets, consiguió 21 puntos en algo más de 15 minutos.

Por ello, y por su constante entrega muchos jugadores, entrenadores, e integrantes de esta liga solo tienen buenas palabras para él. Como por ejemplo Mike Brown, entrenador de los Warriors (en sustitución temporal de Kerr), considera que Ginobili podría jugar incluso pasando los 40 años.

Kevin Durant también se ha sumado a este grupo que elogia a un jugador que ha pasado hasta el momento toda su carrera en los San Antonio Spurs. “Su amor por este deporte es tremendo. Creo que lo que más me impresiona es que continúa jugando con Argentina cada verano. Pienso que es algo que debe reconocerse ¿Cuántos tiene, 39? Y juega a un gran nivel. Muchos de nosotros crecimos viendo jugar a Manu y en realidad respeto su juego, jugar contra él y esas batallas año tras año; algunas épicas”, apuntó KD, también en palabras reflejadas por ESPN.

Posible despedida

Aún hay mucha incertidumbre sobre el futuro de Ginobili, que no sabe si disputará una campaña más o no. Pese a ello ha dejado claro que lo que tenga que decidir no se verá influido por lo que ganen o dejen de ganar.

“Soy el mismo que tuvo problemas ante los Grizzlies en la primera ronda. Nada va a cambiar mi decisión. Ganar campeonatos o no ganarlos; anotar 20 en el último partido o no anotar; nada va a cambiar quién soy o la decisión que tome. Es fácil recordar los triunfos, los buenos momentos, pero estoy orgulloso también de los malos momentos. El viaje completo ha sido increíble”.