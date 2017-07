Paul George: "Estoy jugando este juego para ganar y construir un legado ganador"

Paul George durante un partido de la temporada 2016-17 | Foto: NBA.com

Paul George concedió una entrevista a The Crossover, de Sports Illustrated. El nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder recibió buenos mensajes de un exjugador de la franquicia, Kevin Durant. A continuación las declaraciones de Young Trece.

"KD fue como, 'ese lugar te va a ganar y meter en su bolsillo'," comentó George a la revista dedicada al deporte. "Me dijo: 'Pueden ofrecer lo que otros equipos no pueden en términos de la gente y la preparación y la instalación, hasta los chefs y las comidas'. Lo dijo con una sinceridad enorme. Considera a los Thunder como una organización de primera", añadió.

El cuatro veces All-Star también habló de su marcha de los Indiana Pacers: "No hay una manera correcta de manejarlo", dijo. "Tengo la frustración, entiendo porqué la gente está molesta, pero al mismo tiempo, quiero que el aficionado promedio entienda que sólo tenemos una pequeña ventana para jugar este juego, y más que nada, quieres poder jugar por un campeonato. Quería traer eso a Indiana. Lo quería realmente. Me encanta Indiana. Siempre será un lugar especial para mí, y lo siento por no quedarme. Pero yo no estaba seguro de que alguna vez formaríamos un equipo para competir por un campeonato, y ahí es donde todo esto vino".

"Yo crecí siendo un fan de los Lakers y los Clippers, siempre tendré una conexión allí", indicó el alero. "La gente dice que quiero ir allí, ¿quién no querría jugar en su ciudad? Sería un sueño hecho realidad, pero creo que se ha exagerado todo", dijo PG13. "Quiero estar en un buen sistema, en un buen equipo, quiero una oportunidad de ganar", dijo. "No soy un tipo de estadísticas. Estoy jugando este juego para ganar y construir un legado ganador. Todavía tengo que hacerlo. Estoy en busca de eso. Si conseguimos una temporada monumental en Oklahoma, las finales de la conferencia o sorprender a los Warriors o hacer algo loco, sería tonto querer dejar eso", finalizó.