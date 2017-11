Hay que darle tiempo al proyecto de OKC

Google Plus

El 'Big Three' de los Thunder está tardando en carburar. Vía: NBA.com

La NBA se está empezando a consolidar como la competición de los super equipos. Este verano, muchos despachos han traído más de un quebradero de cabeza a otras franquicias con el objetivo claro de mejorar sus plantillas de cara a la temporada que ya lleva un mes de competición y en el que se empieza a cuestionar a algunos equipos que han hecho un gran esfuerzo e inversión para intentar tener opciones reales de anillo, con permiso de Warriors y Cavaliers, claro.

El esquema Thibodeau, más fácil de asimilar para las nuevas piezas

Dejando aparte a Houston Rockets, que mantiene más o menos, su roster de final de temporada, y de Celtics, que se ha visto frustrado por la lesión de Hayward pero que a pesar de ello, los hombres de Brad Stevens siguen imparables en el Este, toca hablar de dos equipos bastante criticados en la Conferencia Oeste: Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder.

En mi opinión, los Timberwolves tienen más fácl encajar piezas que Thunder por varias razones. La importante: Thibodeau. El ex entrenador de los Bulls ha conseguido pieza bastante conocidas para él y "moldeables" para el esquema que propone el coach. Además, la veteranía de Gibson, que es muy del gusto de Thibs también le ha permitido manejar un equipo, casi a "medida".

Butler y Gibson concidieron con Thibodeau en su periplo en Chicago Bulls. Vía: NBA

¿Qué es lo que está fallando en algunos momentos a los Wolves? Consistencia. En muchas ocasiones no están dando con la dirección que debe tomar su juego. Pero es normal. A fin de cuentas, que jugadores como Towns, Butler y Wggins, que tienen gran peso en el partido no consiguen tener todavía esa sinergia que les llevará a luchar por cotas más altas. Pero para eso está Thibodeau y es experto en dirigir y modelar equipos y roles.

Ahora mismo encadenan dos partidos sin conocer la victoria, racha tras el recital de Howard la pasada noche.Sin estar al 100%, están cuartos del Oeste, cerca al objetivo marcado por la franquicia aunque sea complicado de escalar puestos dada la dura competencia entre Rockets, Warriors y Spurs, que sin Leonard están comenzando bastante bien la temporada.

Jimmy Butler en el partido en el que los Wolves perdieron ante Golden State Warriors. Vïa Twincities

El rompecabezas de los Thunder

Tres superclase y jugadores franquicia de prácticamente cualquier equipo unieron fuerzas en Oklahoma. Sin embargo, este comienzo de temporada no ha sido del todo bueno y a día de hoy no estarían clasificados para playoffs. Es cierto que llevamos tan sólo un mes de competición, pero hay cosas que preocupan en el esquema de Billy Donovan.

La baja de Kanter es clave para el equipo, tanto dentro como fuera de la cancha

La princpal, la desconexión del equipo en ciertos tramos del partido. Sin ir más lejos, el choque de la pasada madrugada ante New Orleans Pelicans. Un primer cuarto prácticamente perfecto, 19 arriba y con tranquilidad para los minutos restantes. Un 14-4 nada más arrancar el segundo cuarto les complicó ya el choque. Y el problema es que no es la primera vez que ha sucedido, y puede que no sea la última.

George, Westbrook y Carmelo Anthony en la presentación del equipo. Vïa: NBA

¿Qué solución/nes pueden tener los Thunder?

La primera y la más coherente. Confiar en el equipo y jugadores. Los Thunder tienen muchísimo margen de mejora y los jugadores deben amoldarse. Desde Westbrook hasta Anthony, los de Donovan van a cambiar a lo largo de la temporada para llegar al óptimo rendimiento en la fase final de la competición y llegar a playoffs con el objetivo de dar guerra a todos.

Esta es pura opinión, si las cosas no fuesen del todo bien, utilizaría a uno de estos tres jugadores de segunda unidad, de sexto hombre. Este rol, espcialmente podría encajarlo Carmelo Anthony. La diferencia es abismal entre el equipo titular y el de los reservas, y compensar, quizá pueda ayudar a evitar esos bajones que tanto están teniendo en los últimos partidos los Thunder.

Kanter era el equilibrio y el sexto hombre de los Thunder. Vía: Bleacher Report

Oklahoma se tendrá que mover en el mercado, y Sam Presti deberá hacer magia para intentar mejorar el equipo en este mercado, especialmente en el puesto de interior, donde echan mucho de menos a Enes Kanter de sexto hombre y de contención en la pintura. Algo que, a día de hoy, no está pudiendo suplir ningún jugador interior.