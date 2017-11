Durant, duda ante Oklahoma a pocas horas del comienzo del encuentro

Google Plus

Durant, en su etapa en Oklahoma, ante los Warriors (nba.com)

El exjugador de Oklahoma City Thunder podría perderse su retorno al

Chesapeake Energy Arena. Kevin Durant, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo ante los Sixers es duda ante Oklahoma. Sería una pena para los aficionados, ya que el mayor aliciente del encuentro es la vuelta del hijo pródigo a la que fue su casa durante ocho temporadas.

"No lo sé" contestó a los periodistas durante una visita a St John`s University sobre si estaba preparado para jugar. "Veremos como me siento el miércoles por la mañana, pero por ahora me siento bien", continuó. El alero ya se perdió el encuentro ante los Nets, en el que su equipo ganó por 111-118 con una actuación estelar de Curry. Desde que abandonó Oklahoma, solo se ha enfrentado una vez a ellos. Fue en enero de 2017, cuando destrozó a su exequipo con 40 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres tapones. En aquella ocasión los californiaros salieron victoriosos por 121 - 100.

El alero tuvo una disputa verbal con la actual estrella de los Thunders, Russell Westbrook, en su último choque. "Ha sido un momento divertido para ser parte de él", declaró tras su enfrentamiento. Pasar tantas temporadas en Oklahoma no hace que para Durant sea un partido especialmente emotivo: "Para mí es un partido normal". Según el baloncestista, sabe como no caer en provocaciones: "Aprendí a como desconectar de la multitud, a como torear a los toros". Por ello, si juega, desconectará de los insultos y tratará de jugar: "Solo voy a tratar de pasar de las tonterías e insultos para solamente salir y jugar".

Los Warriors llegan al partido con una decente marca de 13 - 4, segundos de la Conferencia Oeste, solo por detrás de Houston Rockets. Contra Oklahoma intentarán enlazar su tercera victoria consecutiva, tras derrotar a Sixers y Nets. Por otra parte, la franquicia local no pasa por su mejor momento. Son décimos, con un total de 7-8 y han perdido sus últimos dos partidos.