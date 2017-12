Anuario VAVEL Philadelphia 76ers 2017: 'the Process is here'

Google Plus

Anuario Vavel 2017: Philadelphia 76ers | Fotomontaje: Isaac VAVEL

"Para los que no confiaban, los de Philadelphia están demostrando que trust the Process no es solo una cuestión de futuro sino de realidad". A pesar de haber acabado la temporada en el penúltimo puesto de la Conferencia Este con un 28-54, los de Brett Brown comenzaron a mostrar brotes verdes de lo que podían ser.

Con el pleno rendimiento de la pareja Embiid-Sergio Rodriguez comenzaron a llegar los resultado e incluso los Sixers parecían ilusionar a una ciudad acostumbrada a las malas actuaciones y al pésimo rendimiento de una plantilla llena de jóvenes talentos de la que siempre se espera más.

Pero no iban a escapar al desastre de nuevo en este 2017. Joel Embiid, que ya empezaba a enamorar a toda la NBA con su dominio de la pintura, no pudo jugar más de una treintena de partidos con sus compañeros debido a las lesiones que le lastraron. Incluso se puso su nombre entre los rookies del año, algo que no logró debido al número de partidos jugados, pero los números y sus actuaciones germinaron dentro del público, un gran jugador estaba gestándose en el seno de la ciudad de Philadelphia.

Philadelphia 76ers 2016/17 | Foto: NBA.com

Finalmente el equipo acabaría como de costumbre en la parte baja de la clasificación, solo por encima de equipos como Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, una temporada un poco decepcionante con jugadores de tanto talento como 'El Chacho', que se fue al CSKA pasada la temporada, Dario Saric, Nerlens Noel, Robert Covington o el propio Embiid, aunque si cabe decir que las lesiones no se portaron bien con ellos.

Sigue la maldición

Si ya la temporada pasada la ilusionante primera elección del Draft, Ben Simmons, se perdió toda la temporada por lesión, este año el nuevo 'rookie' no correría una suerte distinta. Markelle Fultz, primera elección del Draft, proveniente de la Universidad de de Washington, se lesionaría en las primeras semanas de competición. Fultz si ha llegado a jugar partidos como jugador de los Sixers pero debido a una lesión en el hombro no ha podido continuar con sus compañeros, aunque eso sí, se espera que no tarde mucho más tiempo en volver.

Aún así, hay que ver la cara buena de las cosas ¿verdad?, pues eso han hecho desde el Wells Fargo Stadium. Ben Simmons, que esta temporada afronta su año como novato ilusiona y mucho. El jugador parece el más claro candidato para el galardón de 'rookie del año' en una temporada en la que está promediando casi un triple doble. El australiano está promediando 17'1 puntos, 8'8 rebotes y 7'7 asistencias por partido. El playmaker que se ha comparado tantas veces con Lebron James está demostrando que es un jugador de presente y que puede llegar muy lejos.

Ben Simmons | Foto: NBA.com

La dupla que forman este jugador y Joel Embiid, que a pesar de que está jugando con restricción de minutos sigue intimidando y cautivando con su crecimiento como estrella, están haciendo las delicias de un 'proceso' que acompañado con jugadores como Robert Covington, Dario Saric o J.J. Reddick está cogiendo color. Aún así a lo largo de este año, la franquicia de Pensilvania ha intercambiado varias piezas, jugadores que pueden ser relevantes en un futuro pero que, en la actualidad no contaban para el conjunto de la división Atlántica. Nerlens Noel o Jahlil Okafor son los nombres más destacados y, gracias a sus salidas llegaron cromos como Trevor Booker, que puede aportar bastante al equipo y, lo más destacable es que puede dejar espacio salarial para futuras incorporaciones como, aunque todo son rumores y especulaciones por el momento, Lebron James.

En la lucha por los playoffs

Esta temporada el equipo dirigido por Brett Brown está dando la cara y está cumpliendo muchas expectativas. A pesar de que actualmente se encuentran en el décimo puesto del Este, no están lejos de la octava plaza que actualmente ostentan los New York Knicks o de la novena de Miami Heat. Cabe también destacar que si Joel Embiid consigue estar a su máximo nivel esta temporada y no se pierde tantos partidos y si además Markelle Fultz no tarda en regresar, la opción de jugar postemporada es más que real para un equipo que tiene hambre y talento para conseguir cosas a pesar de su juventud.

Sixers vs Timberwolves | Foto: Getty Images

Ya saben lo que es ganar a equipos como Portland Trail Blazers, Washington Wizards, Minnesota Timberwolves y plantar batalla a los Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers o Boston Celtics. La asignatura pendiente estará en evitar a toda costa que los jugadores pasen por la enfermería y más aún piezas clave que de perderse mucho tiempo fuera de la cancha frustrarían las quinielas y las expectativas de que los Sixers se metan entre los ocho primeros del Este

La dupla letal

En lo que se refiere al año natural de 2017, hay un jugador que sobresale por encima de todos en Philadelphia, y ese es Joel Embiid. El pivot ha conseguido en muy pocos partidos tener un impacto muy grande y ya no solo en su equipo, sino en toda la NBA. El africano ha demostrado que tiene mucha personalidad y a parte de momentos de talento, también ha dejado momentos más que curiosos fuera de la pista.

Pero toda buena estrella necesita un complemento, y que mejor complemento que otra estrella igual de brillante. Este es el caso de Ben Simmons. El novato ha demostrado en este primer tramo de temporada que quiere llevar alto al equipo que le seleccionó en la primera ronda del Draft de 2016.

Embiid y Simmons | Foto: Getty Images

Juntos están promediando 40'8 puntos, 19'7 puntos y 11'2 asistencias, unos números bastante relevante para unos jugadores que nunca han conseguido hacer una temporada entera en la NBA. Con esto y jugadores como Covington, Reddick o Saric, 'the process' ya no es una promesa de futuro, es algo más que real, un hecho de presente, un proyecto que puede no solo llegar lejos esta temporada sino que, si consigue mantener el núcleo y madurar, podrían hacer cosas muy importantes en un futuro muy cercano.