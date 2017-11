BM Granollers se impone a Bada Huesca en un final ajustado

Google Plus

Inicio arrollador de Bada Huesca

Con un gol del lituano Rolandas Bernatonis empezó el partido. Se adelantaba Fraikin BM Granollers, pero Bada Huesca salió enchufado, en especial el portero Gómez Lite. Gracias a sus paradas, Bada Huesca conseguía correr al contraataque y sus extremos se encargaban de anotar. Con 3 goles de Gerard Carmona y 2 de Adrià Pérez, ex jugador de Fraikin la pasada temporada, los locales se distanciaban de los vallesanos por 6-1 en los primeros siete minutos.

Un minuto antes, con 4-1 en el marcador, Antonio Rama pedía tiempo muerto. No pareció dar resultado las instrucciones del técnico en los minutos siguientes, pero la dinámica del partido empezó a cambiar a partir de ahí.

Reacción vallesana

La defensa encabezada por Marc García y Álvaro Ferrer, sin duda una de las mejores duplas defensivas de nuestra liga, empezó a frenar los ataques posicionales de los hombres de Nolasco. Los ataques de Bada Huesca se convirtieron en lentos y varias veces amenazados de pasivo, la defensa de los vallesanos basculaba perfectamente y actuaba de forma contundente ante cualquier intento de penetración. A pesar de mejorar en defensa, a los hombres de Antonio Rama les seguía costando anotar. En gran parte por la actuación del portero Gómez Lite.

Fue a raíz de la exclusión de Henrique Teixeira cuando Fraikin empezó a ver portería. El segundo tanto de los visitantes llegaba avanzado el minuto 9, obra de Bernatonis, igual que el primero y el siguiente. La aportación del lituano Rolandas Bernatonis al conjunto de Granollers es esencial. Es sabido de su potencial ofensivo con sus lanzamientos desde nueve metros pero hay que hacer mención también a su gran trabajo defensivo. En los primeros partidos Antonio Rama lo mantenía sentado en defensa para que estuviera fresco en ataque pero esta gran aportación en defensa lo ha hecho imprescindible en ambos lados del 40x20.

El equipo vallesano se levantó del parcial de 6-0 que hicieron los oscenses al inicio del partido, en el minuto 22 devolvía la igualdad al marcador, 8-8. Momento en el que Nolasco decidió parar el empuje vallesano pidiendo tiempo muerto.

Bada Huesca recuperó sensaciones y recuperó la iniciativa en el marcador, dejando un resultado al descanso de 11-10. Todo quedaba aplazado para la segunda parte.

BM Granollers a por todas tras el descanso

En los primeros tres minutos tras la reanudación, los vallesanos hicieron un parcial de 0-3 para ponerse por delante. Solo tras el 0-1 inicial lo habían conseguido, pero esta vez no cederían el mando en ningún momento.

Los locales no le perdieron la cara al partido pero no pudieron conseguir darle la vuelta al marcador. En portería Gómez Lite bajó su efectividad, incluso dejó su sitio a Arguillas durante unos minutos. En ataque seguían sin poder penetrar ante la defensa de BM Granollers y si lo conseguían aparecía el portero brasileño “Bombom” Almeida. Aun así no se descolgaron en el marcador y a falta de 8 minutos tan sólo perdían por 20-23.

Con este resultado en el marcador llegó una rigurosa exclusión por roja directa al especialista defensivo de Fraikin Álvaro Ferrer. Los colegiados no tuvieron su mejor noche, perjudicando a ambos equipos. Con la presión de la grada le perdieron la cara al partido en los minutos finales.

Final de infarto

En esta situación de partido, a los hombres de Antonio Rama se les aparecieron los fantasmas de la anterior jornada, donde en el último minuto desaprovecharon una renta de 3 tantos ante BM Ciudad Encantada. Bada Huesca cambió la defensa a presión desde media cancha y anuló por completo el ataque de BM Granollers. Aunque le costaba anotar en ataque, los locales se pusieron a tan solo un tanto de diferencia a falta de dos minutos y medio.

En el último ataque, a falta de 40 segundos, los colegiados anularon un gol injustamente a Henrique Teixeira por entender que ya había pisado el área antes de soltar el balón. Lo cierto es que el árbitro de portería se precipitó al señalar la falta sobre el central brasileño. El colegiado, que se dio cuenta de su error, trató de enmendarlo en la siguiente jugada señalando un penalti más que riguroso de Jorge Da silva sobre Gonzalo Carró. Quedaban 7 segundos y el resultado era de 23-24. Pero Teixeira lo lanzó a la madera y Fraikin, que recuperó el rechace, se encargó de matar el partido aguantando la posesión. No hubo premio a la lucha de Bada Huesca que al igual como contra otros “grandes” como Anaitasuna y Guadalajara perdieron de tan solo un tanto.

Fraikin BM Granolers pierde la tercera plaza por el golaveraje ante Liberbank Ciudad Encantada y se queda cuarto en la clasificación, mientras que Bada Huesca desciende a la novena posición.

Próxima Jornada

En la próxima jornada, Fraikin BM Granollers recibirá en el Palau a Bidasoa Irún el día 10 a las 20:30 horas. Por su parte, Bada Huesca volverá a jugar en casa, esta vez ante Ademar León el miércoles día 8 a las 20:30 horas.