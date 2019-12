Resultado de la décimo quinta etapa de la Vuelta a España 2017: 'Superman' López vuelve a demostrar fuerza

17:34 | META Hasta aquí llega la retransmisión de la décimo quinta etapa de la Vuelta a España 2017 en vivo y en directo online en VAVEL. Una etapa apasionante en la cuál hemos disfrutado de un triunfo de Miguel Ángel López que lo ha probado junto a Alberto Contador, aunque los principales favoritos no se han movido hasta los últimos metros. Zakarin se adjudica la tercera plaza gracias a un ataque final, aunque tendrá dificultades para mantenerlo en la contrarreloj del martes. ¡Muchas gracias por el seguimiento y os emplazamos a seguir toda la actualidad en VAVEL.com! Mañana nos espera una nueva jornada de descanso apasionante. ¡Os esperamos! ¡Salud, ciclismo y VAVEL.com!

17:28 | META Tal y como muestra la clasificación, Zakarin asalta el podio con 3" de margen sobre Kelderman. El colombiano Miguel Ángel López avanza hasta la sexta plaza a 2'51" de Froome y adelantando a su compañero Aru por 33".

Fuente: ProCyclingStats

Y la general

Fuente: ProCyclingStats

17:27 | META A continuación, la clasificación de la etapa

Fuente: Eurosport

El vencedor de la jornada:

17:20 | META Nibali perderá unos segundos en la general.

17:19 | META Kelderman 9" después y un segundo después Chaves con Froome.

17:19 | META Zakarin entra a 35"

17:18 | META ¡Miguel Ángel López se lleva el triunfo!

17:17 | - 1 km. ¡Fabio Aru también cede!

17:17 | - 1 km. Miguel Ángel López vencerá, queda muy poco.

17:16 | - 1 km. El ruso abre hueco, cuando el madrileño Contador cede.

17:16 | ÚLTIMO KILÓMETRO

17:15 | - 1,3 km. ¡Ataque de ZAKARIN!

17:14 | - 2 km. Neutralizan a Adam Yates que le cede su bidón a Chaves.

17:13 | - 2 km. Poels está acabando de lanzar la carrera

17:12 | - 2,5 km. Ningún favorito se atreve a lanzar un ataque.

17:12 | - 3 km. El colombiano cuenta con un minuto sobre el pelotón.

17:10 | - 3 km. Poels empieza a marcar un duro ritmo en el grupo

17:10 | - 4 km. Neutralizan a Contador y Bardet.

17:09 | - 4 km. ¡YATES CEDE! El británico se ha quedado completamente parado. No podía más.

17:08 | - 4 km. Yates espera a López y el colombiano lo intenta romper.

17:08 | - 4 km. Contador ya cuenta con muy poco margen y será neutralizado por el grupo.

17:06 | - 5 km. La forma de Miguel Ángel López es espectacular. Podría tener el triunfo en sus piernas.

17:05 | - 5 km. El grupo de los Sky ha reducido la diferencia hasta los 1'22".

17:05 | - 5 km. El colombiano va en busca de la etapa

17:04 | - 6 km. Contador cede y no puede seguir el ritmo.

17:04 |- 6 km. ¡ATAQUE DE MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ!

17:03 | - 6 km. Kruijswijk cede del grupo de Contador, Bardet y López.

17:01 | - 7 km. Mikel Nieve está acabando de dar lo que tiene y la ventaja va reduciéndose. En el pelotón se nota viendo que algunos ciclistas van cediendo.

16:57 | - 8 km. Adam Yates mantiene su ventaja en 1'10". Contador, López, Bardet y Kruijswijk también la mantienen cerca del minuto.

16:52 | - 10 km. Nibali ve que no acaba de abrir hueco y decide parar y recuperar energías. Ha preferido perder una ventaja de 15-20" y esperar a otro mejor ataque.