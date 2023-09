Remco Evenepoel hace hat-trick y Kuss consolida el liderato

💙🤍 ¡Evenepoel prácticamente sella su victoria en la clasificación de la Montaña con 106 pts! Si llega a Madrid el maillot será suyo.



💙🤍 Evenepoel practically seals his victory in the mountains classification! With 106 points to his name, if he makes it to Madrid, the jersey… pic.twitter.com/tzDQUxDcLN