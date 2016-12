Sir Bradley Wiggins pone punto y final a su carrera deportiva

Sir Bradley Wiggins celebrando su triunfo en el Tour de 2012 | Foto. ASO

Uno de los grandes iconos del deporte británico se retira. Bradley Wiggins, el primer ingles -aunque nació en Gante(Bélgica) en 1980- en adjudicarse el Tour de Francia puso este miércoles el punto y final a una carrera deportiva plagada de éxitos.

Como buen inglés nació en la pista donde fue campeón del mundo y olímpico en varias ocasiones. Combinó dicha disciplina con la carretera debutando en la temporada 2001 en el equipo Linda McCartney. 'Wigo' no destacó en demasía en sus primeros años más allá de ser un buen prologuista hasta que en el Tour de Francia de 2009 sorprendió a propios y extraños realizando una carrera excepcional con una quinta plaza. Este hecho hizo que fichará por Sky donde siguió creciendo hasta llegar a lo más alto de los Campos Elíseos en 2012.

Campeón del mundo y olímpico en contrarreloj, sus desavenencias con Chris Froome en Sky hizo que el Wiggins dejará el conjunto inglés rumbo hacia su propio equipo ciclista, del que perteneció como corredor hasta esta temporada.

Comunicado de despedida de Wiggins

He tenido la suerte de vivir un sueño y cumplir mi aspiración de la infancia de hacer una vida y una carrera fuera del deporte me enamoré a la edad de 12 años. He conocido a mis ídolos y competí a lo largo de estos pasados 20 años. He trabajado con los mejores entrenadores y directores del mundo y siempre estaré agradecido por su apoyo

Lo que se quedará conmigo para siempre es el apoyo y el amor del público, tanto el grueso como el delgado, todo como resultado de ser ciclista para ganarse la vida. En 2012 soplé a mi mente y fue un gas. El ciclismo me ha dado todo y no podría haberlo hecho sin el apoyo de mi maravillosa esposa Cath y nuestros increíbles hijos

2016 es el final del camino para este capítulo, hacia adelante y hacia arriba,«pies en el suelo, la cabeza en las nubes» ¡los niños de Kilburn no ganan el oro olímpico y Tour de Francia! Lo hacen ahora.