Mikel Landa: "El Giro me favorece"

Mikel Landa regresará a Iluchar por el Giro | Foto: Giro de Italia

Mikel Landa hizo un balance muy positivo de su temporada 2016 ya que cuando estuvo bien alcanzó "su mejor nivel” durante el inicio de temporada al ganar una etapa en la Vuelta al País Vasco y la general del Giro del Trentino.

A sus 27 años Mikel tuvo un inicio de 2016 muy complicado por un virus que lo ha venido afectando durante los últimos años, “Ese ha sido mi fallo en estos dos últimos años y me tuvo un poco lastrado”, comentó el vasco en el diario AS. El vitoriano espera empezar este año con “mejor pie” en busca de sus objetivos, que no es otro que llevarse el Giro de Italia. Sería el tercer español en conseguirlo tras Miguel Indurain y Alberto Contador.

Abandonó en el pasado Giro | Foto: Giro de Italia

Mikel remarcó que durante el Tour la maldita lesión que le impidió estar en la Vuelta empezó a manifestarse, pero fue positivo porque pudo “disfrutar de esa experiencia con el equipo".

Pensando en el Giro y sin la Itzulia

Landa ha iniciado mucho más temprano su preparación de cara a lo que será esta temporada pero ha sido enfático en estar “más tranquilo para no estresar el cuerpo”. Enfocado en la victoria final del Giro de Italia el ciclista español hará algunos cambios en su calendario de los últimos años.

La temporada la iniciará en la Volta a la Comunidat Valenciana en febrero, para después trasladarse a Italia para disputar Tirreno-Adriático y lamenta no hacer Itzulia por estar “demasiado cerca al Giro” y cerró aclarando que estará en concentración en altura en esos días.

Stelvio es el punto de mira de Mikel Landa para hacer su jugada durante la edición número 100 del Giro de Italia. “El Giro me favorece con más metas en alto. Me gusta el día del Stelvio” comentó el de Sky que desconoce si realizará el Tour o la Vuelta.

Landa se encuentra feliz en Sky | Foto: Team Sky

Nunca ha pensado en dejar Sky

Se especuló mucho sobre la continuidad de Mikel Landa en Sky se debido al interés de Bahrain-Merida, pero Landa siempre tuvo clara su continuidad con el Sky. “Yo firmé para aprovechar al máximo todo lo que me podían dar y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza marcharme”, declaró el vasco.

También se especuló sobre su posible fichaje por Movistar, pero Landa reconoció que no hubo contacto porque “ Unzué es un mánager que respeta los contratos”.