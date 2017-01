Geraint Thomas sobre el Giro: “Es emocionante, un nuevo desafío”

Google Plus

Geraint Thomas de amarillo al vencer en la París-niza de 2016 | Foto: París-Niza

La evolución de Geraint Thomas (Sky) en los últimos años ha sido meteórica. Desde la pista hasta ser el escudero de lujo de Chris Froome en el Tour de Francia pasando por sus triunfos en las vueltas de una semana como Paris-Niza o Volta ao Algarve.

En Sky se han dado cuenta de que tienen en el contrarrelojista británico un perfecto aspirante a las grandes vueltas como demostró en el Tour de 2015 estuvo gran parte de la carrera en las primeras posiciones. Por ello, el galés será el jefe de filas junto con Mikel Landa en el próximo Giro de Italia que presentará un cartel de auténtico lujo tras la confirmación de Nairo Quintana.

Ilusionado con el Giro

"No quiero estar sentado en un pub cuando tenga 45 años diciendo que podría haber ido al Giro pero estaba trabajando para Froome"

Thomas está entusiasmando con este nuevo objetivo que le cambia drásticamente el calendario habitual de las últimas temporadas. “Es emocionante, un nuevo desafío y un calendario totalmente diferente. Estoy deseando que llegue”, declaró al portal digital Cyclingnews. "No quiero estar sentado en un pub cuando tenga 45 años diciendo que podría haber ido al Giro pero estaba trabajando para Froome", aseveró el galés del Sky.

Thomas quiere 'volar' solo sin Froome | Foto: Bettini Photo

Será la primera vez que Sky acudirá al Giro con dos líderes y eso es debido a la maldición que la escuadra inglesa atraviesa con la Corsa Rosa. Ni Bradley Wiggins en 2014, Richie Porte en 2015 y Mikel Landa 2016 pudieron con la carrera italiana e incluso abandonaron. ”Creo que todos han salido por una razón u otra, así que no hemos tenido el mejor resultado en ese sentido. Además siempre estaba el objetivo del Tour”, opinó Thomas.

Sobre quien liderará al equipo en el Giro de Italia, Thomas aseguró que el liderazgo del equipo se solucionará “durante la carrera” a pesar de ser ambos ciclistas de características muy diferentes. “Creo que ambos podemos apoyarnos uno en el otro. Sólo tenemos que ser honestos”, añadió el galés.

Feliz en Sky

"Me encantaría ir al Tour algún día como líder"

La calidad de Thomas no pasó desapercibida por equipos como Orica y Cannondale para ser el jefe de filas. El galés dudó si dejar Sky en busca de mayores responsabilidades sin embargo lo descartó. “Siempre me he sentido como si estuviera en el camino correcto, estoy aprendiendo y progresando. Estaba empezando a tener más liderazgo en las carreras de una semana y las clásicas”.

Para finalizar, Thomas aseguró que le encantaría “ir al Tour como líder” pero no a cualquier precio. “No quiero ir a ningún equipo para ser un líder y no tener el mejor equipo detrás", concluyó.