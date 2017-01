Campeonato del Mundo de Ciclocross: prueba élite en vivo y en directo online

Actualiza el contenido

La última prueba, la prueba grande donde los mayores (o no tan mayores viendo a Van Aert y Van der Poel) se enfrentan entre ellos en busca de la victoria y el maillot arcoíris. Será un prueba altamente disputada con cambios de liderato y donde un error se podrá pagar muy caro, quien quiera vencer tendrá que estar concentradísimo y no cometer ningún fallo en un circuito que se presenta complicado viendo la jornada del sábado donde el técnico circuito se convertía con una pista de patinaje y se producían numerosas caídas.

La prueba viene bastante caliente y habrá mucha rivalidad, en cada curva pueden haber cuchillos para ganar una posición. Hay mucha rivalidad, sobretodo en la selección belga debido a que durante la semana hubo una rueda de prensa muy tensa. El principal problema es que se acusa a Van Aert de no querer mostrar datos de sus controles antidopaje, debido a que otros ciclistas como su compatriota Kevin Pauwels lo compartiesen en las redes sociales. A Van Aert se le acusa de todo y él se defiende delante los medios de comunicación. Salvo que la UCI diga lo contrario, él es inocente, pero algunos de los otros ciclistas creen que no. Saltan chispas.

Por lo que hace a la carrera se espera un duelo entre la juventud de la elite, entre el belga Wout Van Aert y el holandés Mathieu Van der Poel, aunque con el permiso de los otros ciclistas. Viendo la temporada se podía esperar que los dos pudieran ser los lideres omnipotentes, pero tal y como ha finalizado la temporada se espera que no sea así, debido a que Wout Van Aert no asistió a Hoogerheide por problemas en la rodilla y tal y como comenta él aún tiene molestias, y Van der Poel asistió a Hoogerheide después de no asistir a Fiuggi, pero su papel no fue el mejor. No se sabe si está en buena forma o no.

Estos ciclistas deberán tener el permiso de los otros nombres propios de la categoría elite como serían los belgas Kevin Pauwels, Tom Meeusen, Michael Vanthourenhout y Toon Aerts, el holandés Lars Van der Haar con su recién exhibición, el alemán Marcel Meisen y el francés Clement Venturini. El belga Laurens Sweeck no podrá participar a la prueba por culpa de su caída en Hoogerheide.

La delegación española se presenta en Bieles con Ismael Esteban, Javier Ruiz de Larrinaga, Aitor Hernandez y Kevin Suárez. El primero de ellos, Ismael, es el que se presenta con más opciones a hacer un mejor papel debido a su estado de forma y se espera que pueda mejorar la 32ª posición que obtuvo en 2016. Los otros tres se plantean acabar con un buen sabor de boca y en la mejor posición posible.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Campeonato del Mundo de Ciclocross, prueba élite en vivo. La carrera comenzará a partir de las 15:00 horas.