Marcel Kittel, el nuevo sultán de Dubai

Marcel Kittel triunfa por segunda vez en Dubai | Foto: Tim De Waele

Marcel Kittel (Quick Step Floors) demostró que es el más veloz en el Tour de Dubai con su segundo triunfo en otras tantas etapas. El alemán extiende así la tiranía del equipo belga tras el dominio en los sprinters en la Vuelta a San Juan (dos triunfos de Fernando Gaviria, dos de Maximiliano Richeze y uno de Tom Boonen). No hay equipo en la actualidad con mayor numero de victorias.

Mismo guión

La segunda etapa del Tour de Dubai de 188 kilómetros entee Dubai y Ras al Khaimah se presuponía con un final en un sprint masivo aunque la parte final de la etapa los ciclistas irian paralelos a la costa por lo que el posible viento podría hacer daño y romper el grupo.

La fuga se formó en los primeros compases de la etapa. Mark Christian (Aqua Blue), Simone Andreetta (Bardiani-CSF), Jempy Drucker (BMC), Peter Williams (One Pro Cycling) y Yousif Mirza (UAE Abu Dhabi) decidieron buscar la aventura a partir del kilómetro 20. al buena colaboración en tre el quinteto cabecero hizo que la diferencia subiera rápidamente. Sin embargo, el pelotón comandado por Quick Step Floors no permitió que la cabeza de carrera no superara los cuatro minutos. Con dicho control, la fuga estaba condenada desde el primer kilómetro de su aventura y el pelotón fue madurando la fuga según pasaban los kilómetros con Drucker pasando en primera posición en los sprints intermedios como lo más reseñable de la parte intermedia de la etapa.

Sin mayores contratiempos, la fuga murió a falta de diez kilómetros de meta merced al empuje de los equipos de los sprinters que ya se estaban luchando por posicionarse en la cabeza. La lucha era frenética por comandar el pelotón con Trek-Segafredo, Dimension Data, Quick Step Floors y LottoNl-Jumbo. El equipo holandés fue el encargado de dirigir al gran grupo dentro del último kilómetro pero fue perdiendo posiciones.

No había un equipo que llevara la batuta claramente hasta que Trek-Segafredo lanzo el sprint en favor de John Degenkolb. Sin embargo, el primero en lanzarse fue Dylan Groenewegen (Lotto-NL-Jumbo), mientras Kittel se encontraba rezagado pero con una recuperación portentosa y abriéndose a la parte izquierda de la calzada pudo superar con claridad al holandés. Cerró el podium de la etapa el joven Jakun Marezcko (Wilier Triestina).

Con su segunda triunfo Kittel se afianza en el liderato con ya ocho segundos sobre Groenenwegen y trece sobre Nicola Boem (Bardiani CSF)

Mañana, la etapa más larga

La tercera etapa será la más larga con 200 kilómetros saliendo desde la capital hasta Al Aqah cruzando todo el país. De nuevo, la última parte será unto al mar, por lo que, si sopla el viento, los ciclistas deberán estar atentos a posibles abanicos.





Vídeo resumen de la segunda etapa

Clasificación de la segunda etapa