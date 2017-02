Kittel le "roba" la cartera a un despistado Ewan | Fuente: Abu Dhabi Tour

Marcel Kittel ha conseguido su cuarta victoria de etapa, la primera en el World Tour en un apretado sprint con Caleb Ewan que celebró su triunfo antes de tiempo y permitió que el alemán le robara la victoria.

Etapa llana ideal para los sprinters

La segunda etapa del Tour de Abu Dhabi de 153km. tenía el inicio y final en la capital del país, Abu Dhabi, con un perfil completamente llano, provocando que el pelotón tuviera facilidades para poder llegar a meta disputándose la victoria en un sprint masivo. Por lo tanto los principales velocistas partían como principales favoritos a la victoria tal y como se produciría en la primera etapa.

La fuga se anima y hace sufrir al pelotón

La etapa se inició y la fuga se formó con facilidad. Una fuga de seis hombres con Nicola Boem (Bardiani-CSF), Fabio Calabria (Team Novo Nordisk), Marco Canola (Nippo-Vini Fantini), Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) y Kirill Sveshnikov (Gazprom-RusVelo) que llegaron a obtener una ventaja de 2’20” a falta de 110km. pero que consiguieron mantener estable hasta que restaban 65km, cuando el pelotón empezó a marcar su ritmo. La ventaja se redujo hasta los 40” a falta de 40km. pero el pelotón aún no estaba interesado en neutralizar la fuga y la ventaja se volvió a ir hasta el minuto y medio a falta de 30km.

La fuga del día | Fuente: Bettini Photo

El gran grupo volvió a iniciar su persecución con 20km. a meta y se acercaron considerablemente a la fuga. La carretera era ancha y con largas rectas. El pelotón aprovechaba todo el ancho de la carretera pero a gran velocidad. Se veían. Parecía que neutralizaban a la fuga a 10km. del final para preparar el sprint, pero llegó el ataque de De Marchi y Canola. El resto de la fuga se dejó neutralizar, pero los dos italianos estaban dispuestos a morir peleando. La ventaja era pequeña, pero la mantenían por su alto nivel de esfuerzo.

3km. para el final, el pelotón “seguro” preparando el sprint

Los sprinters sufrían viendo que no neutralizaban a la fuga, pero cuando entraron en la zona segura de los 3km. consiguieron su objetivo. Los dos italianos desistieron en su empeño viendo que no conseguirían llegar a meta. Los trenes de los velocistas se empezaban a posicionar. Un equipo que acostumbra a dominar los sprints, el Quick-Step Floors no aparecía, ya que los otros equipos tenían muy bien estructurada la carrera. Entraron en la recta de meta y el sprint se lanzó, Ewan y Cavendish cogían la cabeza, pero se veía como un tren llamado Marcel Kittel salía desde detrás por la parte derecha del pelotón, donde nadie se había posicionado. Kittel empezaba a recuperar terreno, pero parecía que la lucha estaba entre Ewan y Cavendish. Caleb Ewan se levantó antes de cruzar meta, ya que veía que Cavendish estaba lejos, pero no vio que Kittel estaba pegado a su derecha y el último empujón del alemán le hizo llevarse la victoria por delante de un australiano que se lamentaba. Acababa de pecar de inexperiencia por su juventud y había celebrado una gran victoria antes de tenerla a buen recaudo.

Clasificaciones

Tercera etapa, los hombres de la general entran en juego

La tercera etapa del Abu Dhabi Tour deberá decidir el vencedor de la general final con un final en una de las únicas cotas que existen y que va a poner dureza en el final de etapa. Los escaladores estarán a la espera de neutralizar la fuga y poder empezar la “pelea de gallos” debido a la gran cantidad de candidatos.