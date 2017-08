Vincenzo Nibali: "Hay muchos favoritos, seguro que haremos una bonita Vuelta"

Las reacciones de la tercera etapa | Fuente: La Vuelta

Aunque parezca mentira, la Vuelta a España está en su tercer día, pero por la etapa que se ha vivido daba la impresión de que la carrera estaba en las últimas pedaladas de la ronda española. Después de que Chris Froome y al Team Sky pusieran la etapa patas arriba en los dos últimos puertos un ritmo que causó destrozos entre los favoritos. A pesar de que el británico fue el más valiente, la etapa se la llevó Vincenzo Nibali, a pesar de su pequeña crisis en el Alto de la Comella, donde supo reponerse en la bajada e imponerse a los favoritos en meta con un extraordinario arranque llegando desde atrás.

Vincenzo Nibali: "No esperaba ganar"

'Lo Squalo' reconocía tras su victoria. "No me esperaba ganar. Ha sido un día caluroso y era solamente el tercer día de carrera. Sky ha aumentado el ritmo cuando yo estaba un poco retrasado, pero por suerte me he podido recolocar", afirmando después de una dura jornada en la que estuvo retrasado en el último puerto tras sufrir las embestidas de Froome.

El líder del Bahrain-Merida también hablaba sobre los favoritos: "Es difícil decir si los nueve corredores que hemos llegado delante somos los favoritos para La Vuelta. Froome es un gran corredor y alguien que siempre es difícil de batir. Hay muchos favoritos, seguro que haremos una bonita Vuelta".

Chris Froome: "No esperaba ser líder"

El tetracampeón del Tour de Francia no esperaba colocarse líder en la tercera jornada, y pese a la gran etapa, tanto a nivel personal como grupal, decía que no se esperaba acabar de rojo hoy. "Es una gran sorpresa. Se trata un resultado que ha requerido mucho trabajo, especialmente de mis compañeros de equipo, que lo han hecho fantástico", comentó el británico. También ha querido hacer especial mención a Gianni Moscon: "Para ser su primera gran vuelta, ha estado muy bien. Su actuación ha sido esencial".

Hubo mención para sus objetivos, el lograr el doblete Tour-Vuelta, se mostraba motivado para lograrlo, tras quedarse tres veces a las puertas: "Me quedé cerca el año pasado y lo quiero conseguir. Si no pensara así no estaría aquí, para mi es un gran reto, nadie lo ha hecho todavía en estos tiempos".

Chris Froome llevando el maillot rojo como nueo líder de La Vuelta a España | Fuente: La Vuelta

Alberto Contador: "Es un palo gordo"

Alberto Contador ha cedido 2'33" sobre el grupo de favoritos y sus opciones de vestir el maillot rojo en su última gran vuelta se han desvanecido, afirmando a los medios: "Esto es un palo gordo, vengo a disputar la Vuelta con relax aunque quiero estar delante, voy a disfrutarla al máximo". El líder de Trek confirmaba que no andaba fino desde el segundo puerto de la etapa: "Ha sido un día con sensaciones malísimas, lo he visto desde La Rabassa, no sé a qué es debido, pero me he encontrado muy flojo".