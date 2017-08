Marczynski se impone en medio del zafarrancho de combate

Google Plus

Gran victoria del Marczinski | Fotografía: La Vuelta

Ni un minuto de respiro tuvieron los ciclistas en el día de hoy. Toda la etapa se vivió al rojo vivo y el ritmo fue infernal desde el inicio. Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) consiguió rematar una escapada que no fue fácil de formar ni de gestionar por parte de sus integrantes. El ciclista polaco fue uno de los tres supervivientes de la fuga del día, junto con Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe) y Enric Mas (Quick Step-Floors), que tuvieron que conformarse con la segunda y tercera posición, respectivamente.

Por detrás, el pelotón siempre se mantuvo cerca de los escapados y en la subida final al Garbí, Alberto Contador decidió deleitar al público con uno de sus siempre espectaculares ataques para dinamitar la carrera e intentar eliminar a sus rivales en la lucha por la general. Aunque finalmente, tan solo Tejay Van Garderen (BMC Racing Team) y David de la Cruz (Quick Step-Floors) perdieron tiempo en la línea de meta (17"). El movimiento del pinteño aumento más si cabe la tensión que se vivió durante toda la etapa.

Una nueva jornada para la escapada

Al igual que en el día de ayer, en una nueva ocasión la media montaña iba ser protagonista de la Vuelta a España en la sexta etapa. Una jornada larga, con más de 200 kilómetros, entre las localidades de Vila-Real y Sagunt. Los ciclistas debían superar hasta cinco puertos de montaña, cuatro de ellos de tercera categoría, y el durísimo Puerto del Garbí –9,3 km al 5,1%, con pendientes que llegan a superar el 20% en algunos tramos– a falta de 35 kilómetros de meta. Con este terreno, la fuga tenía todos los visos para poder plantar cara al pelotón e intentar luchar por el triunfo de etapa, como así ha sido finalmente.

Fuga peleada y muy numerosa

Los primeros kilómetros estuvieron marcados por los numerosos ataques que se produjeron para buscar la fuga del día. A pesar de los constantes intentos, no fue hasta la primera ascensión del día, el Alto de Alcudia de Veo (3ª Cat.), cuando una numerosísima fuga, de hasta 37 corredores, consiguió ventaja con respecto al pelotón. Salvo Team Sky y Orica-Scott todos los equipos del pelotón estaban representados en la escapada, algunos de ellos con doble o triple representación. Hombres como Enric Mas, Bob Jungels (Quick Step-Floors), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Antonio Pedrero (Movistar Team), Dani Navarro (Cofidis), Darwin Atapuma (UAE Team Emirates) o George Bennett (Lotto NL-Jumbo) formaban el grupo cabecero.

La presencia de Luis León Sánchez en la fuga, situado a menos de tres minutos en la general, inquietó a Sky y durante gran parte de la jornada mantuvo un ritmo muy elevado para evitar que la escapada consiguiera una ventaja considerable. En ningún momento la fuga consiguió más de tres minutos de diferencia y el desgaste fue la seña de identidad durante toda la jornada.

Jungels y Monfort lo intentaron en solitario

En el descenso del Alto de la Chirivilla (3ª Cat.) se realizó la primera selección de la fuga por parte de Bob Jungels y Maxime Monfort (Lotto-Soudal). Ambos ciclistas se entendieron a la perfección y acabaron poniendo contra las cuerdas al grupo perseguidor. La diferencia del luxemburgués y el belga llegó a alcanzar el minuto y fue el Astana quién decidió mover ficha por detrás para poder darles caza. Sergei Chernetckii aumentó el ritmo y consiguió reducir por completo la distancia durante la ascensión del Alto de Oronet (3ª Cat.), momento en el que la escapada quedó reducida a 20 ciclistas.

El Puerto del Garbí encendió la mecha

Tras unos kilómetros de relativa tranquilidad, la llegada del Garbí encendió todas las hostilidades. Las durísimas rampas comenzaron a dejar ciclistas descolgados de la fuga y tan solo Enric Mas, Tomasz Marczynski y Pawel Poljanski consiguieron aguantar en las primeras posiciones.

Contador reventó la carrera en busca de eliminar rivales

Por detrás, Alberto Contador (Trek-Segafredo) puso el modo zafarrancho de combate y durante la parte más dura de la subida al Garbí no se cansó de atacar para dejar en solitario a Chris Froome (Team Sky) y destrozar por completo todo el pelotón. Tan solo el británico, Tejay Van Garderen (BMC Racing Team), Carlos Betancur (Movistar Team), y en primera instancia Esteban Chaves (Orica-Scott), mantuvieron el fuerte ritmo del ciclista español. En la parte final de la ascensión Van Garderen sufrió una dura caída que se llevó por delante también a Betancur.

Ya en el descenso, el grupo trasero se organizó para dar caza a Contador y Froome y todos los favoritos, salvo Van Garderen y David de la Cruz, que quedó bastante cortado en la parte final del puerto, estaban situados en un grupo en persecución del quinteto de cabeza después de que Antonio Pedrero y Luis León Sánchez consiguieran alcanzar al trio delantero.

Marczynski remató con contundencia

Con la carrera de nuevo organizada no se produjo el entendimiento que algunos hubieran deseado en el grupo de líderes. Cuando tenían la fuga prácticamente neutralizada, un movimiento de Enric Mas, al que no reaccionaron Luis León Sánchez y Pedrero, acabó por distanciar la fuga. Con la tranquilidad de poder jugarse el triunfo de etapa, los tres hombres que eran cabeza de carrera comenzaron a vigilarse y no fue hasta los 200 metros finales cuando lanzaron el sprint. Tomasz Marczynski fue el más rápido y consiguió su primera victoria en una Gran Vuelta.

Por lo que respecta a la general, David de la Cruz y Tejay Van Garderen, que sufrió un pinchazo y una nueva caída en los kilómetros finales, perdieron 17 segundos con el resto de favoritos. Chris Froome se mantiene como líder de la Vuelta y ahora es Esteban Chaves quién ocupa la segunda posición con once segundos de pérdida.

Clasificación