Alberto Contador: "En la etapa de pavés puedes perder todo, no la echo de menos"

Alberto Contador tras terminar una carrera en la presente temporada | Foto: Diego Blanco - VAVEL

Colorín colorado, la carrera de Alberto Contador ha terminado. El ciclista de Pinto ha colgado la bicicleta como corredor profesional a pesar de tomar partida en la Japan Cup. El pinteño compareció este martes en la presentación del Tour de Francia 2018 valorando el recorrido por el que apostará la ronda gala en la próxima edición. Tras una temporada en la que terminó en noveno lugar en el Tour y fue quinto en la Vuelta, Contador tomó la siempre importante decisión de colgar la bicicleta, y lo hizo a lo grande, como mandan los cánones para ampliar aún más su leyenda, puesto que Alberto fue capaz de imponerse en su última etapa, teniendo como cima ni más ni menos que el coloso asturiano en el que se ha convertido El Angliru.

Como no podía ser de otra manera, Contador explicó su presencia en la presentación del Tour de Francia, valorando entre otras etapas la jornada de tan solo 65 kilómetros o la etapa de pavé. "Me pidió la organización que viniera, de una manera muy especial, y por eso acepté la invitación, al ser la carrera más importante del mundo, siempre es bueno estar aquí. Es una pena que no la pusieran antes la etapa de los 65 kilómetros, una etapa en la cual puedes romper un equipo y es más difícil que bloqueen la carrera, en cambio la etapa del pavés no la echo de menos, es una etapa muy bonita para verla por televisión, pero para los corredores es complicada porque puedes perder todo, luego están los adoquines, que son una lotería", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Alberto Contador valoró todo el cariño que ha venido recibiendo por parte del público además de valorar el momento por el que está atravesando Chris Froome, ganador en la presente campaña del Tour y la Vuelta completando el ansiado doblete por su parte. "La verdad es que estoy enormemente agradecido al cariño que me está dando todo el público, la afición. He terminado con un grandísimo momento, en una Vuelta a España que ha sido de ensueño para mí. Además al ser la última carrera es la prueba que más perdura y la verdad que me siento superafortunado de haberlo vivido en primera persona y te hace sentirlo con mejor sabor de boca. Froome no está dominando como en otros años, como en 2015, por lo que en 2018 se verá un Tour abierto", concluyó.