Bardet se estrenará en la Strade Bianche 2018

Victoria de Romain Bardet en Peyragudes, etapa 12 del Tour de France 2017. Foto: Tour de France/ASO

Romain Bardet tiene ya planteada, en su mayor parte, la temporada del 2018 con el Tour de France como su gran objetivo. La gran diferencia en su calendario con respecto a años anteriores será la inclusión de la Strade Bianche, carrera que el francés afrontará por primera vez como preparación para la novena etapa del Tour y sus tramos de pavé.

“Es una carrera que me hace soñar” ha declarado Bardet a Le Monde con respecto a la carrera de las carreteras blancas, “El equipo sabe que soy muy entusiasta con respecto a correr mis clásicas, y me han dejado seguir mis instintos, que son ir hombro a hombro con los clasicómanos, siempre minimizando los riesgos. Es un buen compromiso”.

La adición de Strade Bianche implica que el francés se saltaría la París – Niza por primera vez desde que compite profesionalmente, ya que la ‘Carrera al sol’ francesa dará comienzo el 4 de Marzo, el día siguiente de la competición italiana. Esta circunstancia también despeja las dudas sobre si Bardet acudiría a París – Niza o a la Tirreno – Adriático, y la probabilidad de que la carrera italiana vaya a incluir una crono por equipos el próximo año la hace más atractiva como preparación para el Tour de France, que tendrá a su vez una crono por equipos en su tercera etapa.

La temporada del líder del AG2R daría comienzo a su temporada 2018 con la Vuelta a Andalucía o el Tour de Omán, antes de afrontar Strade Bianche. Durante el mes de Abril asistirá a la Vuelta al País Vasco y la Lieja – Bastogne – Lieja y lo más probable es que finalice su preparación al Tour yendo al Criterium du Dauphiné, que finalizará cuatro semanas antes del inicio de la Grand Boucle. El objetivo del francés en el último tercio de la temporada serían los Campeonatos mundiales de Innsbruck, toda vez que considera poco probable participar en la Vuelta.

En cuanto a la idea de correr la París – Roubaix para familiarizarse con el pavé, Bardet ha confirmado que no está considerada en su temporada 2018. “Me encantaría hacer París Roubaix pero, honestamente, lo veo muy complicado por los riesgos de comprometer el resto de mi temporada. Me encantaría participar algún día, pero estoy consciente de mis cualidades sobre la bicicleta, y de que se basan en carreras por etapas, y no quiero poner en peligro los planes del equipo”, ha dicho el corredor francés.