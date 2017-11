Por suerte Jan Bakelants volverá a subirse a una bicicleta en 2018

Desde Lombardia Bakelants se encuentra fuera de la circulación por una tremenda caída, que le afectó a la espalda y que todavía hace dudar sobre si podrá volver a ser ciclista profesional debido a ello, el ciclista belga no ha parado de trabajar para poder rehabilitarse y volver lo mejor posible a la carretera. Aunque desde siempre ha sabido que quizás no podrá volver a su vida profesional, pero eso no le ha preocupado mucho, él mismo dijo que si no podía seguir sería una pena pero que su familia, su mujer y su hija eran lo más importante y por lo que debía de luchar de verdad. Durante las últimas semanas el ciclista de 31 años ha estado avanzando en su recuperación en un centro de rehabilitación en Leuven (Bélgica).

El próximo mes se someterá a una prueba para saber si los huesos de su espalda se han recuperado de forma correcta, según el planning de recuperación, si todo sale bien, debería empezar a salir con la bici a la carretera a partir de enero del año que viene, aunque dentro de poco podrá hacer rodillo, que puede servir para ir cogiendo tono físico.

El objetivo sería volver para la época de primavera, pero tanto el corredor como su equipo el AG2R tienen claro que no hay prisa con la vuelta del belga, ya que lo primordial es una recuperación perfecta y coger la forma adecuada para poder disputar las carreras con normalidad y con un buen nivel de rendimiento. Además las placas de metal tienen que estar en la espalda de Bakelants hasta abril del año que viene, por lo cual dependiendo de como llegue el corredor a ese momento, los tiempos de recuperación pueden irse a más. Pase lo que pase se espera que Jan Bakelants pueda recuperarse lo más pronto posible y que vuelva al gran nivel al que tenía acostumbrado al público.