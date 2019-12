Hay portero, faltan ideas

Tras la derrota del Stoke City del pasado sábado, Mark Hughes demanda una notable mejora de lo visto en el Emirates. Falta les hace a unos potters que, en estos momentos, se encuentran antepenúltimos de la Premier League igualados con los dos últimos clasificados.

“Necesitábamos jugar a nuestro máximo nivel, pero no lo hicimos y quedamos expuestos ante un buen Arsenal. No estuvimos precisamente brillantes en nuestro trabajo defensivo. Permitimos al Arsenal tener tiempo y espacio para jugar con la cabeza levantada y para crear, mover y manejar el balón. No conseguimos contrarrestarlo”, manifestó el entrenador galés a la conclusión del choque.

Y es que la manera de defender de los rojiblancos no impresionó precisamente. De hecho, de no haber sido por Jack Butland –magistral una vez más–, se podrían haber llevado una goleada en su viaje de vuelta al condado de Staffordshire, como así reconoció su entrenador.

“Tiene una gran madurez. Es un chaval impresionante y creo que la calma que transmite le ayuda en su rol de guardameta. Normalmente los jóvenes porteros pueden ser erráticos y tener cierta ansiedad que les provoque cometer errores, pero Jack tiene una templanza que le ayudará mientras se sigue desarrollando”, añadió el mánager de Wrexham.

El míster galés, que estuvo en Wembley para ver a los pross frente a la Suiza de Shaqiri el pasado martes, reconoció que le sorprendió que Roy Hodgson no alineara a Butland. “Dado que Inglaterra ya estaba clasificada, pensé que podrían haber dado la oportunidad a Jack de jugar en Wembley y estoy algo decepcionado porque no fuera así, también lo está el propio Jack, aunque no lo dirá nunca”, explicó Hughes.

Tal fue la actuación del ex cancerbero del Birmingham que sus propios compañeros lo reconocieron tras el encuentro. Marco van Ginkel no pudo sino mostrarse agradecido con el joven de Bristol, sobre todo tras una primera parte en la que se multiplicó para evitar goles gunners una y otra vez.

“Jack nos salvó una y otra vez, pero no estuvimos bien arriba. En los primeros 10 minutos ya había hecho cuatro grandes paradas”, dijo el centrocampista holandés.

La presión local anula el plan del Stoke City

El sistema de juego de los potters se fue al traste desde el primer instante debido a la alta presión del Arsenal. Los de Mark Hughes, que acostumbran a salir jugando con el balón desde atrás desde que les entrena el ex delantero del Manchester United, se vieron obligados a usar más de lo que les hubiera gustado el juego directo. Y ahí, cuando tenían que tratar de aprovecharse de las segundas jugadas, perdieron prácticamente todos los duelos individuales y los balones divididos, que siempre acababan en las botas de algún jugador de Arsène Wenger.

Pero si hay algo que defina perfectamente la actuación del Stoke City en el Emirates Stadium y la derrota ante el Arsenal son unas declaraciones de Marco van Ginkel tras la conclusión del choque: “Hicieron prácticamente todo mejor que nosotros”, sentenció el holandés.

La primera mitad de los visitantes fue para olvidar –salvo la soberbia exhibición de Jack Butland–. Después del descanso, mejoró algo el Stoke City y, con tan sólo un tanto de desventaja en el marcador a pesar de la abrumadora superioridad local en posesión –68% a favor del Arsenal– y ocasiones, mantuvieron la esperanza de un empate que hubiera sabido a gloria en el condado de Staffordshire. Y eso sólo lo hizo posible su portero hasta que Olivier Giroud sentenció la contienda en el minuto 85.

Como dato, el conjunto dirigido por Mark Hughes sólo completó 219 pases en todo el partido. Eso suponen 150 pases menos que en el partido ante el West Bromwich Albion –en el que jugaron con nueve durante más de una hora– y más de 200 menos de los que el propio Stoke City completó en la derrota por 3-0 ante los gunners del pasado curso.

Tras lo visto en estas primeras jornadas en general y en el Emirates Stadium en particular, se ve que aún llevará cierto tiempo ensamblar las piezas de este Stoke City. El enorme hueco que dejó la marcha de Steven N’Zonzi al Sevilla aún se nota y mucho. Los van Ginkel, Ireland, Sidwell o Adam necesitarán aportar más de lo visto si quieren hacer olvidar a un centrocampista francés que, recordemos, fue elegido mejor jugador de los potters la pasada campaña por su afición. Y es que el fantasma de N’Zonzi aún planea sobre Stoke-on-Trent.

La importancia de Ireland

Sin Bojan a pleno rendimiento –disputó sus primeros minutos ligueros en el Emirates tras prácticamente ocho meses– la línea de tres cuartos estuvo formada por Marko Arnautovic, Mame Biram Diouf y Xherdan Shaqiri. Stephen Ireland, pese a sus buenas actuaciones cuando ha dispuesto de minutos esta temporada, volvió a quedarse en el banquillo y, con él, el enlace entre el centro del campo y la línea de ataque se volvió inexistente. Cuando salió reemplazando a Joselu, el engranaje potter comenzó a funcionar.

Sea porque no tiene la suficiente confianza en el irlandés, sea porque lo prefiere como revulsivo, dio la sensación de que Mark Hughes desaprovechó una hora de partido sin el ex del Aston Villa sobre el verde. La cuestión es: si no ha jugado de titular con Bojan falto de ritmo e Ibrahim Afellay y Charlie Adam sancionados, ¿cuándo lo va a hacer?

Los destellos de Shaqiri

Quizá no fue el mejor partido en la carrera del internacional suizo, pero siempre se le ven cosas. No es el ex del Inter un jugador que disfrute sin el balón, y ante el Arsenal su equipo apenas la olió, pero cuando le llega el cuero siempre da la sensación de que algo puede ocurrir.

Tras un duro inicio de temporada para los rojiblancos (Liverpool, Tottenham y Arsenal ya se han cruzado con ellos en sólo cinco jornadas) se presentan dos semanas propicias para el resurgir stokie: jugarán dos partidos seguidos como locales ante Leicester City y Bournemouth. Ahí es donde Xherdan Shaqiri tendrá que demostrar todas las expectativas que despertó su fichaje. Ahí es donde tiene que empezar a ser decisivo.

“Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa y estoy seguro de que veremos un nivel bien diferente en nuestra actuación”, declaró Hughes. Si quieren salir del pozo, así tendrá que ser.