Henrikh Mkhitaryan: "Es un orgullo enorme ganar este premio"

Henrikh Mkhitaryan conseguía el premio tras quedar en la primera posición, obteniendo 190 puntos en la votación. En segundo puesto, quedó situado Tigran Barseghyan con treinta y cinco puntos. Varazdat Haroyan cerraba la clasificación con veinticinco puntos, ocupando el tercer lugar.

"Es un orgullo enorme" El jugador que aterrizaba a las órdenes de Wenger en este mercado invernal, sumaba el séptimo año consecutivo en el que lograba hacerse con este premio, siendo el octavo de su carrera hasta la fecha.

Henrikh Mkhitaryan en el partido ante el Swansea. Foto: premierleague

"Para mí siempre es un orgullo enorme poder posar junto a este premio, pues esto significa que estoy haciendo las cosas bien y por ello tanto mi país como mis seguidores me lo entregan. Estoy muy feliz por ser un referente deportivo" declaró Henrikh Mikhitaryan.

"Ser considerado un héroe por la gente más joven me hace sentir especial. No dejaré de intentar mejorar cada día, pues gracias al esfuerzo he conseguido cumplir mis sueños" dijo el futbolista del Arsenal.

"Estoy haciendo las cosas bien" La selección de Armenia disputaría dos partidos en esta última semana, ante el combinado de Estonia y el de Lituania, respectivamente. En ninguno de los dos encuentros, el equipo liderado por Henrikh Mkhitaryan conseguiría la victoria, empatando en el primero de ellos y cayendo por cero goles a uno en el siguiente, disputado en el Estadio Republicano.

Henrikh Mkhitaryan en uno de los entrenamientos del Arsenal. Foto: premierleague

El futbolista Gunner viajará a Londres para reunirse de nuevo con sus compañeros del Arsenal y prepararse para los últimos meses de competición. Los de Arsene Wenger reciben el próximo domingo al Stoke City en el Emirates Stadium, con motivo de la trigésimo segunda jornada de la Premier League.

El Arsenal es sexto, situándose a ocho puntos de entrar en Europa, por lo que necesitan acumular el mayor número posible de puntos en los próximos partidos que aún les quedan por disputar.