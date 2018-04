Roy Hodgson: "Jugamos muy bien. Los jugadores deben estar decepcionados"

Un gol de Joshua King en el minuto 89 evitó que el conjunto dirigido por Roy Hodgson cosechase una gran victoria fuera de casa que les permitiese alejarse más aún de los puestos de descenso. Tras un gran partido por parte de los Eagles, vieron como se les escapó el partido a poco de pitar el final. Con ello, Hodgson, mostraría en la rueda de prensa del postpartido la frustración que siente el equipo con el resultado final: "Lo importante es que jugamos muy bien. Los jugadores deben estar muy decepcionados, frustrados porque no pudieron mantener la ventaja que sin duda merecieron al crear suficientes oportunidades para ello. Pienso que el equipo jugó muy bien y si seguimos jugando así en los próximos cinco partidos, creo que podremos obtener suficientes puntos".

Con estas declaraciones, lo que queda claro es la confianza que el entrenador eagle muestra en sus pupilos de cara a final de temporada y así conseguir el objetivo de permanecer en la categoría que le corresponde, la Premier League: "Tengo confianza en el equipo y creo que el equipo demuestra que tienen confianza en sí mismos. La forma en que jugamos nuestro fútbol hoy lo demostró, pero va a ser una pelea de perros con todos los equipos de abajo".

Roy Hodgson no quiso irse de la rueda de prensa sin antes elogiar el partido de su rival, el Bournemouth, y el de su entrenador, Eddie Howe: "Hoy me preocuparon muchos aspectos también de nuestra identidad, y en eso tiene culpa el rival. Ha pasado mucho tiempo desde que no me siento así, incluso los partidos contra Liverpool, Manchester United y Tottenham no me sentía tan superado. Pero creo que tenemos que creer que si seguimos así, podemos obtener los resultados que necesitamos".

El Crystal Palace tendrá que prepararse de cara al partido que les enfrentará al Brighton el próximo sábado en Selhurst Park que, como todos los partidos de aquí al final de temporada, será crucial.