Mohamed Salah, elegido "Jugador del Mes" por cuarta vez

Sin duda, Mohamed Salah está de dulce, consiguió su cuarto premio al mejor jugador del mes ofreciendo un fútbol digno de ser no sólo el mejor jugador de la premier, sino uno de los mejores jugadores del mundo. El extremo comenzó el mes de marzo con un gol en Anfield frente al Newcastle, lo siguió con un póker de goles y una asistencia frente al Watford y el gol de la victoria contra el Crystal Palace para cerrar un mes magnífico y de merecido premio.

Este premio ya lo recibió tanto en Noviembre como Diciembre y este pasado mes de febrero; no para de batir récords y números que asustan, ya que el jugador egipcio únicamente lleva una temporada en la Premier League. Es la cuarta vez que Salah se lleva el 'PFA Player of the Month', galardón que votan los fans y entrega la Asociación de Futbolistas (PFA).

Además de estos premios mensuales y posiblemente el mejor jugador del año en la Premier, se le suma también el máximo goleador de la liga con 29 goles ( cinco más que Harry Kane) y está empatado con Lionel Messi por la bota de oro en el continente europeo. En definitiva, Mohamed Salah es la gran sorpresa en la Premier League, ya que en el comienzo de temporada nadie se esperaba que este extremo pudiera rendir al nivel de los mejores jugadores del planeta. La Premier League finaliza en cinco jornadas y todo está por ver, una pelea reñida por ser el máximo goleador de Europa frente al astro argentino.

Otra cosa a destacar es su gran rendimiento en competición europea, siete goles y dos asistencias, números notables en la máxima competición en la que Salah y el Liverpool tienen un duro choque en Etihad Stadium este martes 10 de Abril, en el que parten con un amplio margen de 3-0 en Anfield.