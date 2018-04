César Azpilicueta: “LA FA Cup no salva la temporada"

Google Plus

Si hay un equipo que no la está pasando bien es el Chelsea. De coronarse campeón de la Premier League la temporada anterior, a este año pareciera, por la gran diferencia de puntos, que no peleará por un lugar en la Champions League, por segunda vez en dos años, sino que por disputar la Europa League mano a mano ante Arsenal.

Pero, más allá de eso, no es el único trofeo que le queda en el camino al equipo conducido por Antonio Conte. Esto se debe a que se encuentra en la semifinal de la FA Cup donde deberá jugar ante el Southampton por un lugar en la final.

Para el defensor César Azpilicueta, la competición más añeja del fútbol, es importante pero que, al mismo tiempo, no salva la mala temporada que tuvo Chelsea este año. Así lo expresó luego del partido con el medio inglés BBC Sports: "La FA Cup es un trofeo enorme con mucha historia, pero no es suficiente para nosotros".

Aunque, esto no significa que el objetivo de los Blues no sea levantar el trofeo el próximo 19 de mayo en Wembley, y eso es algo que dejó bien claro el defensor: “Intentaremos ganar, pero la copa no salvará nuestra temporada”

Ese no fue el único tema al que el español hizo referencia. En el día de ayer, el Chelsea igualó en uno ante el West Ham por la jornada número 33 de la Premier League en Stamford Bridge en el derbi de Londres. El gol para el local lo anotó, justamente, Azpilicueta, y el empate fue final fue de Javier Hernández.

"Conseguir un empate en casa en otro derbi de Londres es realmente frustrante para todos nosotros y todos los fanáticos. No estamos contentos con el resultado”, se sinceró el futbolista de 28 años de edad.

Luego, continúo mostrando su fastidio por no quedarse con los tres puntos en su casa en un partido tan importante y donde el conjunto Blue fue superior en muchos pasajes del encuentro: “Lo que importa es el resultado final donde sumamos sólo un punto. Hoy estoy frustrado porque deberíamos poder ganar este juego”.

Por último, César Azpilicueta concluyó la entrevista dando su visión de lo que fue el encuentro: “Controlamos el juego, creamos suficientes oportunidades para ganar, pero tuvimos problemas al final y, tal vez, pudieron haber marcado el triunfo ellos. Se está volviendo cada vez más difícil en cada juego".