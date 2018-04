Sergio Agüero: "Pep me llevó a otro nivel"

Google Plus

Sergio Agüero, leyenda del club al ser el máximo goleador histórico del Manchester City, está realizando una gran temporada al alcanzar 30 goles en 38 partidos disputados esta temporada.

El ariete argentino vuelve tras una lesión que le ha mantenido al margen en partidos importantes tanto en Premier League como en Champions League, tras su ausencia en Anfield, con la derrota del equipo en la ida, el "Kun" vuelve para intentar una remontada histórica frente al Liverpool en Etihad Stadium.

Ayer, Agüero atendió a la prensa y manifestó palabras de elogio hacia el técnico catalán, Pep Guardiola. "Pep me llevó a otro nivel, creo que he sido capaz de adaptarme al estilo que imparte, gran parte de mi gran estado de forma podemos atribuírsela a él. Pep es muy exigente, tanto consigo mismo como con nosotros, simplemente he sabido cambiar mi forma de jugar y mi mentalidad a lo que él pide en el terreno de juego".

El delantero explicó como se encuentra a nivel personal y cómo ha cambiado su forma de jugar. "Puedo ayudar a recuperar el balón, presionar, pasar la pelota y buscar a mis compañeros, abrirme en banda para recibir el balón y realizar jugadas de peligro para mi equipo", aseguró y añadió: "Me motiva seguir aprendiendo, siempre he sido capaz de asimilar las lecciones de mis entrenadores y ponerlas en práctica en los partidos".

Agüero recuperado de su lesión de rodilla, está preparado para el partido de hoy en Champions League y se siente motivado para lo que queda de campaña. "Está siendo una temporada muy intensa, tenemos por delante un final de temporada muy exigente". "Estamos preparados, todo el cuerpo técnico esta realizando un gran trabajo para enfrentarnos a lo que queda por venir esta temporada, tengo una gran confianza en la Champions League, sigue siendo uno de nuestros principales objetivos", concluyó.