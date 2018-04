Wenger, sobre la Europa League: "Es nuestro principal objetivo"

Google Plus

El Arsenal regresa a la Europa League con la intención de cerrar en Moscú la clasificación para las semifinales. El entrenador Gunner, Arsene Wenger, ha pasado por rueda de prensa con la esperanza de motivar a sus aficionados ante el encuentro.

Uno de los temas principales en este partido será la presencia de aficionados ingleses en Rusia. Tras los disturbios de la Eurocopa de 2016, parece que no han terminado de saldarse las cuentas: “El fútbol puede siempre jugar un papel positivo en la vida y entre los países. Eso es por lo que el fútbol es una buena oportunidad de facilitar las relaciones. Estoy convencido de que el choque será normal y en la Copa del Mundo todo estará perfectamente organizado. Quizá en este momento el deporte deba tener un papel más activo que nunca”.

El técnico francés habló de la respuesta que había obtenido el equipo en los primeros instantes en la ciudad rusa: “No habrá problemas. Hemos sido muy bienvenidos aquí y no hemos tenido problemas. No creo que esto vaya a afectar al choque, tampoco estamos informados de lo que está bien y lo que está mal ni de qué es lo mejor, así que lo mejor es estar fuera de todo esto”.

Una de las razones que puso Wenger fue la presencia de aficionados del CSKA en Londres en la ida: “Había muchos y no hubo ningún problema. ¿Por qué aquí debería ser diferente?”.

Pese a todo, el Arsenal se seguirá tomando en serio la competición europea. Aunque el resultado de la ida es muy positivo (4-1), no quieren que se repitan los hechos de Roma el pasado martes: “La Europa League es importante para nosotros, todo el mundo lo sabe. Estamos en una posición donde estamos centrados en ella porque en la Premier League tenemos muy pocas posibilidades de estar más arriba”. El francés concluyó diciendo que “la Europa League es uno de nuestros objetivos más grandes”.

La Roma podría servir de inspiración para los rusos, por lo que el entrenador francés ha querido destacar el encuentro en Italia como una representación del fútbol: "Solo vi el final. Eso es por lo que amamos el fútbol, porque no es predecible".

A lo largo de la rueda de prensa, Arsene anunció que Xhaka no estará por una fiebre, mientras que Elneny sí será de la partida. Tampoco jugarán Mkhitaryan ni Ospina, aunque ha confirmado que Koscielny está listo y jugará de inicio.

También habló el entrenador del Arsenal sobre uno de los posibles objetivos del equipo inglés para verano, Golovin: "Es un muy buen jugador, muy fuerte. Juega regularmente con el equipo nacional ruso. Forma el mejor centro del campo de su país con Dzagoev".